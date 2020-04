Sokrétű megyei felújítás a Magyar Falu Programon belül (3.rész)

Az előző lapszámainkban bemutatott településeken túl is folytatódnak a Magyar falu program fejlesztései. Továbbra is ezekből válogattunk.

Orvosi rendelő, óvodai konyha

Alapon a Magyar falu programban az orvosi rendelő felújítására pályáztak. Szeretnék a belső padlózatburkolatot, az elektromos hálózatot, valamint a szanitereket kicseréltetni. Korszerűsítik az óvodai konyhát – tudtuk meg Szalai János Milán polgármestertől. Elkészültek a vonatkozó gáztervek, beszerezték a szellőzőrendszer beépülő elemeit. A munkák remélhetőleg májusban vagy júniusban megkezdődhetnek. Ingyenes wifi-pontok kiépítésére is pályáztak, de a koronavírus-járványra való tekintettel a kiírást határozatlan időre felfüggesztették.

Új helyre költöző óvoda

Fülén a régi óvoda már nem felel meg a mai kor előírásainak, átalakítása viszont az épület műemlék jellege miatt nagyon sokba kerülne és hosszadalmas lenne. A képviselő-testület emiatt úgy határozott, hogy az óvodát áthelyezik a régi iskola helyére, s egyúttal minibölcsődét is kialakítanak. Mindezt a növekvő gyermeklétszám is indokolja – hangsúlyozta Kiss Róbert polgármester. Készülnek a tervek, zajlik az engedélyek beszerzése, melyhez sok segítséget kapnak a különböző cégektől, hatóságoktól. A Magyar falu programban továbbá az orvosi rendelő felújítására is pályáznak.

Óvodai tornaszoba, játszóterek

Mezőkomáromban is számolnak a Magyar falu program pályázati támogatásaival. Köő Péter polgármester elmondta: az óvodánál tornaszobát építenek, s szeretnék felújítani a Kossuth Lajos és a Táncsics Mihály utcát. Nagyobb falat a művelődési ház tervezett felújítása, a 31,9 millió forintos pályázat magába foglalja az épület nyílászáróinak cseréjét, a vizesblokk felújítását, a nagyterem bővítését és padlózatcseréjét, a gázkonvektorok cseréjét, a falak külső szigetelését és színezését. Pályáznak továbbá a járdaépítés anyagköltségére, az óvodai és a közterületi játszótér fejlesztésére, valamint a közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzésre.

Gazdasági program 2030-ig

Úrhida 2030-ig szóló friss gazdasági programjában a legnagyobb hangsúllyal az úthálózat és a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése, valamint az új iskola és tornaterem építése szerepel. A Magyar falu programban ezzel összhangban az úthálózat fejlesztésére pályáznak a Kossuth utca felső szakaszát érintően – tájékoztatott Bognár József polgármester.

Temetői urnafal

Vajtán a Magyar falu program megnyert pályázatai közül még folyamatban van a temetőben az urnafal kialakítása, illetve a kerítés- és a járdaépítés (10 millió forint). Térmeg György polgármestertől megtudtuk: pályáztak az orvosi rendelő felújítására és orvosi eszközök beszerzésére, valamint pályázatot nyújtanak be három utca útfelújítására is.

Közel 55 millió a tó térségében

A Magyar falu program keretében a Velencei-tó térségének három települése is támogatáshoz jutott tavaly. Van, ahol már finisben van az ebből megvalósítandó projekt, máshol a járványhelyzet végére várnak.

Sukoró önkormányzata közel 23 millió forintot nyert a Magyar falu program keretében tavaly. Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester számolt be a felhasználásáról: – A kultúrház teljes felújítását végeztük el belőle, illetve egyesületek számára biztosítottunk sport- és kulturális felszereléseknek helyet ugyanitt, a továbbá korosztályi rendezvények számára biztosítottunk egy lezárható konyhapultot hűtővel kiegészítve. A programnak köszönhetően tudtunk beszerezni egy huszonöt darabos babzsákkollekciót, nagyobbíthattuk a színpad felületét, kicseréltük a tárlatok számára a világítástechnikát és a belső tér teljes világítását. Már csak a kültéri épület megvilágítása van hátra. Komplex megoldás született tehát a program segítségével. A célom ugyanis mindig az, hogy a kapott pénzt minél többek örömére tudjam felhasználni – fogalmazott a község vezetője. A Verebi Református Missziói Egyházközség közel 21 és fél millió forintból gazdálkodhatott a programnak köszönhetően. Hajdú Szabolcs Koppány lelkipásztor rámutatott: az összeg egy részét a kulturális munkaszervező bértámogatására költik, a másik részét pedig a parókiaépület felújítására. Korábban ugyanis már a belső felújítás megtörténhetett más forrásból, így már csak a külcsín van hátra. – A szerződés le van kötve, már csak arra várunk, hogy megindulhasson a munka – fogalmazott a lelkipásztor. A Pákozdi Római Katolikus Egyházközség valamivel több, mint 10 millió forintot kapott a parókia megújítására, amelyre már szintén nagy szükség volt. A munkálatok itt is a végéhez közelednek: a bontási munkálatok megtörténtek, a belső burkolatokat elbontották, illetve a nyílászárók cserén is túl vannak.