Sokan vallottak Aba volt polgármestere, Kossa Lajos ellen

Négy tanút hallgatott meg a Székesfehérvári Járásbíróság február 17-én abban az ügyben, mely Kossa Lajos volt abai polgármester pénzügyi sikkasztását tárgyalja. A helyi önkormányzat számolt be a tárgyalás menetéről.

Első idézett tanúként a bíróság egy Abának dolgozót hallgatott meg, aki a település pénzügyi osztályvezetője volt. Megerősítette, miszerint a volt polgármester korábban több alkalommal vett fel a pénztárból pénzösszegeket tisztázatlan célra, amivel később éveken át nem számolt el. Ezzel szemben a pénzt a közszereplő vádlott később visszafizette. Az ő szolgálati idejében is készítettek összegzést Kossa Lajos kintlévőségeiről és befizetéseiről, amiből az derült ki, hogy 250 ezer forinttal többet fizetett be, mint kellett volna. Ezért ezt az összeget átutalták neki. Ezt a kifizetést a volt polgármester most nem ismerte el.

A második idézett tanú pénzügyi ügyintézőként és anyakönyvvezetőként dolgo­zott a korábbi vezetés idején Abán. Ő készített egy listát a vádlott tartozásairól, amiből kiderült a 250 ezer forint eltérés is, melynek pontos oka nem volt felderíthető. Harmadikként a későbbi települési hivatalvezetőt hallgatták meg. Megerősítette, hogy a pénzügyek rendje korábban katasztrofális volt. Az önkormányzat azt írja, a harmadik tanú szerint a pénzügyi személyzet szakmailag gyenge volt, és a könyveléssel megbízott cég is kifogásolható munkát végzett. A negyedik idézett tanú igazságügyi írásszakértő, akit a vádlott idéztetett be a meghallgatásra, mert az elismervényeken szereplő kézjegyének a vizsgálata nagyrészt a „valószínűsíthetően a névviselőtől származó” értékelést kapta, mely a vádlott szerint nem volt elégséges bizonyíték.

Ezután egy névtelen tanú vallomásának felolvasása történt meg, melynek tartalma szerint egy abai lakos adott a vádlottnak 11 millió forintot a problémás anyagi helyzet megoldására, mindenféle biztosíték és ellenszolgáltatás nélkül. A névtelen vallomás végén szó esik arról, hogy a tanú megkérdezte a vádlottat, hogy mire kellett neki a pénz, miért vette fel azokat. Az elmondott vallomás szerint a vádlott a saját anyagi problémáinak enyhítésére használta fel ezeket. Ez az állítás a korábbi polgármester szerint nem hangzott el. A vádlottat lapunk igyekezett telefonon elérni, de nem járt sikerrel. Az önkormányzat szerint a következő tárgyalást – ahol a bíróság még egy tanút beidéz – március 17-én tartják.

