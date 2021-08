Sokan ki tudták használni a bezártság idejét, de igaz a közhely

Bizony, korábban nem gondoltuk volna, hogy ilyen lesz a 2020-as esztendő, és nagyrészt a 2021-es is. (Bár vannak, akik szerint voltak előjelek.) Olyan események maradtak el, amelyek csak háborúban szoktak. Például az olimpia. Akkor ez most háború volt?

Sokak szerint az, ha nem hagyományos fegyverekkel vívták is. S ha igaz, hogy „fegyverek közt hallgatnak a múzsák”, akkor ebben is van némi, napjainkra vonatkozó igazság. Persze differenciáltan. Hiszen a világháló alkalmat teremtett sok mindenre. Akkor is, ha tudjuk: a személyes találkozásokat, az igazi élményt nem lehetett pótolni. Ám a virtuális világ is több a semminél. Ami szűkebb hazánk kulturális életét illeti, bizony itt is volt hiány bőven. Hogy csak egy példát említsek: másodszor is elmaradt Az ember tragédiája 2. bemutatója a Vörösmarty Színházban, igaz, a bársonyszékes premiert még megtarthatták. S ha a színház névadójánál maradunk, akkor azt is láthatjuk, hogy a Szózat költőjéről elnevezett irodalmi társaságra is rossz idők jártak.

Nem elég, hogy a Kossuth utcai épület átalakítása következtében a mennyezet vakolata még tavaly nyáron leszakadt, más helyszínek sem jöhettek számításba a veszélyhelyzetben. Vörösmarty emlékének szánt emlékülésünket még megtarthattuk szeptemberben a Városházán, a Királykúton és Öreghegyen is volt néhány est, de aztán hosszú időre mindennek vége lett. A tavaly megalakult Csoóri Sándor Társaság is csak a virtuális térben létezett. Kétszer maradt el a Zámolyra tervezett Csoóri-Csanádi emlékülés. Pedig az előadók felkészültek, és hála a technikának, a legismertebb közösségi oldalon olvasható Alföldy Jenő, Lukács László, Ködöböcz Gábor, Káliz Sajtos József és Saitos Lajos tanulmánya. Az is a teljes igazsághoz tartozik, hogy szerencsés esetben az online térben többen jutnak hozzá az ilyesfajta ismeretekhez, mint egyébként. Arról is szólhatnánk, hogy már tavasszal is sok író és költő létrehozta a karanténos műveket, és ezeket a világhálón és a hagyományos lapokban olvashattuk. Ide sorolható Gáspár Ferenc Trianon fiai című ifjúsági regénye, amelyben két szálon fut a cselekmény. A száz esztendővel ezelőtti történetben Baja szerb megszállása bontakozik ki, ám ennek a naplóját 2020 tavaszán az egyik utód olvassa, miközben átéli az idei pandémia okozta viszonyokat. Lám, ilyen naprakész lehet manapság egy alapvetően történelmi regény is! És végre eljött a karanténból való kiszabadulás ideje! Lekerülhetett arcunkról a maszk, kinyithattak az intézmények, újra mehettünk a rendezvényekre.

Volt és van mit pótolni bőven

S milyen jó volt ülni Kápolnásnyéken, a Halász-kastély udvarán azon a szép nyári esten, amikor Sebestyén Mártát és Andrejszki Juditot láthattuk és hallhattuk, a népzene és a régizene két apostolnőjét. De újra mehettünk Fehérváron Öreghegyre a hagyományos Disputára, ahol már három eseményre is sor kerülhetett a nyár elején. Mint ahogy újra nyitott a Királykút Emlékház is, és van remény arra, hogy ősszel itt is, ott is folytatható a sorozat. A Városháza is otthont adott két fontos könyvbemutatónak: legutóbb a Demeter Vilmost megidéző kötet premierjén lehettünk ott. Mint ahogy a Szent István Művelődési Házban is nyomon követhettük a Mária-kultuszszal foglalkozó sorozat első két programját, valamint a Kaszás-kötet bemutatóját. És ott is, másutt is kiállítások nyíltak, működik Kápolnásnyéken a Csajághy Laura Színpad, Agárdon is volt már nyári koncert, és a forró évszak sokfelé tartogat még meglepetéseket. Szóval „ránk tört” a szabadság. Jó lenne hinni abban, hogy ez nem csak átmeneti állapot. Mert valóban sokan ki tudták használni a bezártság idejét is, de igaz a közhely: a személyes jelenlét mégiscsak emberibb!