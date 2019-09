Sokakat érintő döntések Dégen

A községben kétségkívül nagy vonzerőt jelent a – jelenleg éppen felújítás alatt álló – Festetics-kastély és környéke. Holott további lehetőségek is élhetőbbé teszik a települést.

A Mezőföld Helyi Közösség Egyesület segítségével jött létre az új dégi piac – még 2015-ben. Az itt álló épületben korszerű vizesblokkok és kiszolgáló helyiségek is találhatók. Idén, 2019-ben ismét a középpontba került a helyszín: egy újabb támogatásnak köszönhetően egy csaknem kétezer négyzetméteres térköves placc épült a piac elé, s jelenleg is folyamatban van tíz darab árusítóhely kialakítása.

A falu annyira szépen, ütemesen és ésszerűen fejlődött ezekben az években, hogy 2016-ban Falumegújítási Díjat vehetett át a településvezető, Gárdonyi Sándorné polgármester. Ebben az időszakban megváltozott a központ kinézete, a temető aljában rendezvénytér és park épült, az önkormányzat sajátja lett egy rendezvénysátor, a közintézményekre (hivatal, iskola, óvoda, sportöltöző) pedig napelemek kerültek.

Az általános iskola fokozatosan megújult: előbb – önerőből – korszerűbbé és szebbé vált a fiú- és lánymosdó, valamint a helyi tálalókonyha és ebédlő. Később a teljes intézményt felújították. A kívül-belül letisztult épületet ez év szeptemberében vehették birtokba a diákok, tanárok.

Emellett a legkisebbekre is figyelt a településvezetés: miután az óvoda hőszigetelése korszerűsödött, a régi főzőkonyha felújítása is megtörtént. Újak a helyiségek, a konyhagépek és a burkolatok, nőtt az alapterület. Újonnan a lakosoknak is kedvez az önkormányzat, hiszen az ovi mellé étkező épül, melyet a helyiek is igénybe vehetnek majd a menüztetés során.

Programokból nincs hiány: tavaszi fesztivál, kézműves találkozó és vásár, hagyományőrző események egyaránt szerveződnek a településen. Emellett az eltelt öt év alatt egy új, 1956-os szobrot is felavattak a központban, valamint műfüves pályát adtak át.

Mivel többen a mezőgazdaságból élnek, a Káloz–Dég összekötőtől a Szabadság út külterületi szakaszáig egy mezőgazdasági út is létesült.

Az elöljárótól tudjuk: szépül az orvosi rendelő, a jövőre nézve egy közösségi tér létrehozására már sikeresen pályáztak, a bölcsőde kialakításához pedig eredményre várnak.