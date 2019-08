Sok helyre vonultak a sárbogárdi hivatásos tűzoltók

A képviselő-testület a hivatásos tűzoltóság tűzvédelmi tevékenységéről tárgyalt pénteki ülésén. Elhangzott: a múlt évben 345 tűzoltáshoz és műszaki mentéshez, illetve 127 segítségnyújtáshoz vonultak a sárbogárdi lánglovagok.

Amint megtudtuk: a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012 óta a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása alatt, helyi készenléti hivatásos szervként végzi tűzoltási, műszaki mentési, lakosságvédelmi, tájékoztatási és riasztási tevékenységét.

Kővágó Dezső tűzoltó alezredes, tűzoltó­parancsnok kifejtette: a múlt évben is a legfontosabb volt számukra a működési területükön élők élet- és vagyonbiztonsága.

Működési körzetükben sok mezőgazdasági terület és viszonylag kis lélekszámú települések találhatók. A tűzesetek során hét esetben kellett beavatkozniuk kéménytűznél. A műszaki mentések száma – a viharkárok mellett – a nagy kiterjedésű működési terület úthálózatán bekövetkező balesetekre is utal, a 61-es, a 63-as és a 64-es főútnak, illetve több alsóbbrendű útnak is jelentős a forgalma.

A káresetek felszámolásakor 2018-ban minden alkalommal a legalacsonyabb, I-es riasztási fokozat szerint kellett beavatkozniuk, melyekhez csaknem 50 esetben különleges szereket (eszközöket) vettek igénybe. A beavatkozások során 70 sérültön segítettek, 11 személy életét sikerült megmenteniük, sajnálatosan öt ember életét már nem lehetett megmenteni.

Kiemelt káresetek, Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven!-akció

A múlt évben három kiemelt káresettel szembesültek

Kislángon egy családi ház tetőszerkezete részben, a mellék­épület teljesen és az udvarban álló autó égett. Lajoskomárom külterületén két személyautó ütközött, két személy a roncsokba szorult.

Részt vettek az országos Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven! akcióban, számos rendezvényen, szervezetnél és iskolában tartottak tűzmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat, és közreműködtek a szabadtéri és erdőtüzek megelőzését célzó programban is.

31 település, 1450 négyzetkilométer

A Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe 31 településre terjed ki, ez mintegy 1450 négyzetkilométert jelent, a lakosságszám közelít a 62 ezerhez. A területükön előforduló káresemények felszámolását négy önkéntes tűzoltó-egyesület (Dég, Lajoskomárom, Sárosd és Simontornya) 72 alkalommal segítette. Közülük a lajoskomáromi egyesület önálló beavatkozó önkéntes tűzoltósággá fejlődött. Tervben van a sárosdi egyesület önálló beavatkozóvá válása, akik segítségképpen 2018-ban egy gépjárműfecskendőt is kaptak. Működési területükön két önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal (Polgárdi és Tamási) állnak kapcsolatban.

Az idei esztendőben is kiemelten kezelik a lakossággal való kapcsolattartást, részt kívánnak venni minél több rendezvényen, és a társszervekkel közös bemutatót, gyakorlatot is terveznek. Segítik az önkéntes tűzoltó-egyesületek munkáját, közreműködnek a megelőző hatósági feladatok elvégzésében. Szeretnék, ha minél több diák náluk töltené el kötelező közösségi szolgálatát, fontosnak ítélik, hogy a diákok tanuljanak tőlük, mely által növekedik jogkövető magatartásuk, önmentő képességük, és nem utolsósorban könnyebbé válhat a későbbi fluktuáció minőségi pótlása – tette hozzá Kővágó Dezső tűzoltóparancsnok.