Sohonyai Edit és Kovács Árpád kapcsolata a mindennapokban is gyümölcsözik

Sohonyai Edit író és Kovács Árpád festőművész közel tíz éve házasok. Egymásra találásukat sok-sok különleges pillanat előzte meg, s az elmeséltek alapján érződik: akár hisz valaki benne, akár nem, kettejük esetében nagy szerep jutott az intuíciónak, a megérzéseknek.

Az alkotó pár házában találkoztunk, ahol Árpád számos festménye bizonyítja: óriási hatással van rá felesége, hiszen alakja több képen is megjelenik. Edit azonban nem csupán ihletforrást, hanem a biztonságot, a stabil alapot jelenti számára, s ez fordított esetben is így van – derült ki beszélgetésünk során.

Mindig figyelni kell a másikat, hogy számára boldogságot okozzunk

Pedig útjuk nem volt egyszerű, hiszen mindketten házasságból léptek ki azért, hogy együtt lehessenek. Vonzalmuk nagyon erősnek bizonyult, s az elmondottak alapján már korán kialakult – csak éppen ők nem vettek erről tudomást sokáig.

Edit és Árpád egy általános iskolába jártak Székesfehérváron. Edit akkor nagy csodálattal nézett föl a nála három évvel idősebb fiúra, akibe a legjobb barátnője szerelmes volt. Ő és Árpi között akkor semmilyen kapcsolat nem volt, sok-sok iskolai élmény maradt csak meg az emlékezetekben. Ám Edit sokszor gondolt arra: milyen kár, hogy neki egy ilyen különleges fiúval nem lehet kapcsolata…

A festőművésznek már egy sokkal későbbi pillanatban, pályája kezdetén, egy kiállításmegnyitó alkalmával tűnt föl Edit, aki amolyan közös meditációfélét tartott a közönségnek. Eközben pedig Árpád gondolta azt: milyen kár, hogy nem ismerheti meg jobban ezt a csodálatos teremtést… Ez azonban még közel húsz évig váratott magára.

Valahogy, valamiért egyre többször futottak össze

Egy „véletlen” találkozásnak köszönhetően: mindketten önkéntesek voltak a Vigyázó Kéz Gyermekvédelmi Egyesületnél, s közös munkát kaptak, ekkor mutatták be őket hivatalosan egymásnak. Editnek azonnal eszébe jutott, ki is ez a férfi, honnan ismeri: felrémlett előtte az iskolás fiú képe. S ezt el is mondta Árpádnak, akinek pedig beugrott a kiállításmegnyitó. Itt már tulajdonképpen érezték, hogy komolyabban is megmozdult bennük valami, hatással vannak egymásra, ám mivel mindketten házasságban éltek, nem kezdeményeztek. Néhány év múlva, amikor azonban az előző kapcsolatok már kezdtek megromlani, ők pedig valahogy, valamiért egyre többször futottak össze valóban véletlenül, már tudatosan is keresni kezdték egymást. Ekkor mindkét fél határozottabb volt, s rájöttek, hogy egészen egyszerűen egymásra vannak hangolódva. A házasságok lezárása, az új kapcsolat kezdeti fázisa egyáltalán nem volt könnyű. Árpiban úgy maradt meg az az időszak, mint egy rossz álom, amelynek nem is emlékszik minden részletére. Editnek sem volt könnyű, s volt két gyermek is, akiket még komolyan érintett a helyzet. Hiszen Árpádnak egy lánya, Editnek egy fia van az előző kapcsolatából. Igyekeztek a megfelelő türelemmel lenni mindenki iránt, ám nyilván sok konfliktussal járt az, amíg kialakult az új felállás. A helyzetet nehezítette a költözés, a közös ház átalakításának folyamata, amely nagyrészt Árpádra hárult, illetve, nehézség és öröm volt egyszerre a tény, hogy Edit várandós lett Julcsival, aki ma már nyolcéves.

Van kivel megbeszélni azt, ami a munkájukban fontos

Építkezős időszak volt ez a javából, kívül és belül egyaránt, s mára már látszik: a kezdeti egymásra hangoltság komoly összetartozássá érett. Ebben nagyon sok munka van, mindenki részéről – érzékeltette a pár. Az, hogy a kapcsolatuk jól működik, Edit szerint nagyrészt a jó kommunikáción múlik. Időt is kell szánni egymásra, s arra is oda kell figyelni, hogy az ember mindig tisztában legyen a saját érzelmeivel, amelyek a cselekedetei mögött állnak. S az őszinteség is fontos hívószó, hiszen azáltal elkerülhetők a félreértések – vallja a pár. Árpád úgy fogalmaz: lankadatlan éberségre van szükség, tehát mindig figyelni kell a másikat, hogy számára boldogságot okozzunk. Hiszen ettől leszünk mi is boldogok. Mindez a párkapcsolati síkról szól, ám az ember körül annyi minden más is van. A gyerekek, a hozzátartozók, a munka – ám ezek között, mellett a magánéletnek, a párkapcsolatnak kell a legstabilabbnak lennie, hiszen azon múlik minden. Mivel két alkotó emberről van szó, esetükben az is nagyon sokat számít, hogy van kivel megbeszélni azt, ami a munkájukban fontos. Edit szereti megosztani Árpival a szövegeket, amelyeken dolgozik, férje pedig szívesen hallgatja, hogy az író hogyan fűzi össze a történeteket. Mint említettük, Árpád festészetére ihlető erővel hat Edit, aki ugyancsak fogékony a vizuális élményekre, s folyamatosan segíti, megerősíti a festőművészt. Mindketten úgy érzik, hogy szó szerint társra leltek a másikban.