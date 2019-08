Soha nem látott pénz épülhet be hamarosan Tabajdra

Éppen átlépték az ezres lélekszámot, s emelkedik a születésszám is. A falu az élni akarás szelíd dacosságával ragaszkodott iskolájához, s most óvodát épít a református egyház.

Bárányos Csaba alig 27 esztendősen kezdte helyi képviselőként a közéleti tevékenységét szeretett szülőfalujában, sohasem akart elmenni máshová. Gépész- és tájgazdálkodó mérnöki diplomáit itthon is hasznosíthatja, így gondolja a háromgyermekes édesapa. Az idén 40 éves polgármester 2014-ben vette át Fidesz-támogatottként a stafétát Temesszent­andrási György orvostól, aki többször is meggyőző fölénnyel nyerte el az emberek bizalmát. Korábban is olyan vezetők irányították a falut, akik felelősen gondolkodtak, hangsúlyozza Bárányos Csaba. Bár ő gyermekként élte meg a rendszerváltást, ezt a fajta tabajdi szemléletet hozza magával sokadíziglen. Nem gazdálkodik, mint elei, de a pónifogat felbukkanása Tabajd utcáin, a bakon a polgármesterükkel, mosolygós megsüvegeléssel jár.

Megmentették az iskolát a református egyház segítségével, idén 63 millió forintos EU-s pályázatból felújították az épületét, készülnek az óvoda építésére. Terveztek, osztottak-szoroztak, végül jelentkezett a református egyház ismét, s magára vállalta az óvoda építését 360 milliós költségvetéssel. Az önkormányzat költségvetése „csupaszon” nyolcvanmillió forint, mondja a polgármester, ő nem számolja bele a beruházási pénzeket, ennyiből gazdálkodnak négytagú testületével. A nemzeti forrásokból elnyert pályázati pénzekhez mindig hozzá tudják tenni a szükséges önerőt, így tartja felelősnek a gazdálkodást. Járdákra 33 milliót költöttek, a telepi útnak nevezett mezőgazdasági útra 1,6 milliót, amit már húsz éve sürgettek a gazdák.

A mezítlábas park egyik nevezetességük, idén a szokottnál is jobban megtépázta az eső és a vihar, szakértelemmel bíró önkénteseket várnak a helyreállításra. A csok és a falusi csok benépesítette a falut, itt is elkeltek az üres házak. Tíz-tizenöt gyermek születik évente, bevezették az óvoda- és iskolakezdési támogatást –ezekre az utóbbi három év alatt hatmillió forintot fizettek ki, szívesen. S a fiatal polgármester egyik „vívmánya” vélhetően a szerelmeseknek is kedvez. A hétvégi hivatalbéli esküvőkért fizetni kellett, de lenyomták a díját. Az úgy dukál, hogy szombaton is kimondhassák a boldogító igent az anyakönyvvezető előtt a párok. Közös az ünnep.