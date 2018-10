Sikeres időszakot zárt a Fejér Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központja

A hangulatos ünnepi légkört a gyermekek teremtették meg.

Március elején indult a „Kéz a kézben” komplex kompetenciafejlesztő program az állami gondozott gyerekek társadalmi integrációjának elősegítése céljából. Ahogy a megnyitón, úgy most is jelen volt a projektet finanszírozó Arconic vezérigazgatója, Katus István és Mátrahalmi Tibor, a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője.

Magukban hinni, bízni tudjanak: ez volt a cél

Ánosi Péter, a gyermekvédelmi központ helyettes vezetője köszöntötte a megjelenteket, támogatókat és az elöljárókat, kiemelve, hogy bár fontos a protokoll, de a jelenlévők bizonyára megértik, hogy az elsősorban a gyerekeket kell köszönteni, hiszen leginkább ők számítanak.

A székesfehérvári otthon fiatal lakói kórust alkotva énekeltek arról, hogy mi is lesz „Húsz év múlva”, majd az előszállási és sárbogárdi lakóotthon gyermekei mondtak verseket. Deresné Tanárki Mária, az intézmény igazgatója is pozitívan értékelte a programot és annak eredményeit és helyetteséhez hasonlóan ő is megköszönte a lehetőséget a támogatóknak.

A hónapokon át tartó munka célja az volt, hogy magukban hinni és bízni tudó gyerekek kerüljenek ki az életbe. Biztos alapoknak kell ebben a korban kialakulni ahhoz, hogy a felnőttkor munkából és nehézségekből épülő falait elbírják. Gyerekekről van szó, így projekt egyik utolsó, egyben legfeledhetetlenebb eseménye a táborozás volt, Balatonakalin. A hasznos hozadékok között is az első helyen állt a mosoly és a pozitív élmény, és csak azt követően jöttek a hasznosan eltöltött órák, a pályaválasztást és a jövőt érintő tervek.