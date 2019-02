Sikeres biogazdák tartanak előadást Kishantoson

A Mezőföld Népfőiskola Sikeres biogazdák – A Vértesaljától az Alföld homokterületéig címmel szakmai napot rendez február 19-én 10 és 16 óra között a vidékfejlesztési központban.

Európában már több mint 10 millió hektáron folyik biogazdálkodás, és a kereslet olyan mértékben nő, hogy a gazdaságok nem tudnak kellő gyorsasággal átállni. Koppenhága, Róma, Párizs köz étkeztetése már csak bioélelmiszerekre épül. Az emberek egészséget akarnak másutt is, és aki ökoterméket vásárol, az egészséget vesz magának. Az egész napos programon sikeres biogazdák mutatják be a gazdaságukat, és válaszolnak a kérdésekre, a résztvevők a kishantosi ökológiai mintagazdaságban huszonkét év alatt megszerzett tapasztalatokat is megismerhetik.