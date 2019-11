Siker! Az enyingi Hosszú Levente is megkapta a génterápiás kezelést

Az elmúlt napokban örömteli hírek érkeztek Enyingről: a kisfiú laboreredményei jók voltak, vagyis a szervezete felkészült a szükséges génterápia megkezdésére.

Az ország által elsőként megismert Zente után most Levente kapott esélyt egy teljesebb életre. Lapunkban többször is foglalkoztunk már az SMA 2-beteg kisfiú és családja helyzetével. Édesanyja, Szamler Viktória közösségi oldalukon számolt be az újabb fejleményekről, amely szerint november 26-án, kedden Levente megkapta a génterápiás kezelést Budapesten, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában.

Az eseményről és a körülményekről így írt:

„Nagyon hálásak vagyunk, Nélkületek nem ment volna! Levi jelenleg jól van, ügyes volt, mint mindig. Most még kell a drukk, hogy minden a lehető legjobban alakuljon! Ahogy kezelés előtt, úgy kezelés után is szigorú karantén van. Egy hónapig biztos, hogy Budapesten maradunk a kórház közelében. Találtunk egy nagyon szuper kis lakást. A főbérlő egy percig sem gondolkodott azon, hogy kiadja-e nekünk. Hallotta Levente történetét és ő ezzel segíti Levente kezelését, hogy biztosít lakhatást!

Viszont most az egyik szemem sír, a másik nevet. Olyan jó, hogy most csak neki szentelhetem minden percemet, de közben otthon maradt a fél szívem. Könnyezem, mert nem vagyok ott Hanna mellett, akinek ugyanolyan nagy szüksége lenne rám, mint Levinek. De most csak Levire kell összpontosítanom, hogy minden rendben legyen. És hogy minél előbb haza tudjunk menni Hannához és apához.

Nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg szeretetet, amit tőletek kaptunk. És hogy imádkoztatok Leviért.”