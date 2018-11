Rejtélyes fotó a páncélszekrényben: vajon a Seuso-kincs egy darabját ábrázolta?

Az évek során többször is felvetődött a kérdés: készültek-e korábbi fényképek a Seuso-­kincsről? Erről legfeljebb sejtéseink lehetnek, ezért is tűnik érdekesnek a következő történet, amelyet a tapolcai páncélosalakulat egykori katonája osztott meg lapunkkal.

Ma a digitális fényképezés és az okostelefonok világában egészen biztosan többtucatnyi felvételt tárolna az ezüstkincsről a Seuso-ügyben érintettek mobilja. Négy évtizeddel ezelőtt, amikor a megyében élő Sümegh József feltehetően megtalálta a késő római kori ötvösművészet remekének számító ezüstkészletet, még a manapság már ősmobilnak számító készülékek sem jelentek meg.

A Seuso-kincs iránt érdeklődők körében nemegyszer kerül szóba, mennyivel könnyebb lenne igazolni a kincs pannóniai, pontosabban magyarországi eredetét/megtalálását, ha róla előkerülne egy korábban készült fénykép. Valójában az ezüstkészlet szakértői sem zárják ki az ilyen felvételek létezését, ha időközben nem veszett nyomuk. Sajnos ma már ellenőrizhetetlen az is, hol hívták elő a kincsről vagy egyes tárgyairól készült fényképeket. Egyáltalán szóba jöhet-e annak a pápai laktanyának a fotólaborja, ahol annak idején a meggyilkolt megtaláló sorkatonai idejét töltötte.

Véletlenül bukkant rá

Valószínűleg mindez most említésre sem kerül, ha nem szerzünk tudomást az alábbi történetről, amelyet a Debrecenben élő Kovács Attila, egy ottani kereskedelmi vállalkozás informatikai vezetője osztott meg lapunkkal. Közlése szerint szenvedélyesen érdeklődik az ókori kincslelet iránt: – Nem vagyok szakértő, lelkes amatőrként elolvasok és megnézek mindent a Seuso-kinccsel kapcsolatban – árulta el magáról. A kincs iránt táplált érdeklődését egy katonakori emléke keltette fel az utóbbi időben:

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Teljesen véletlenül bukkantam az interneten egy képre két esztendeje. Ezen a Seuso-kincshez tartozó illatszeres doboz volt. A tárgy pontos megnevezését azóta tudom, hogy alaposan utánanéztem, és sikerült azonosítanom. Kíváncsi voltam, mi ez a tárgy, amit bizony én már láttam korábban is, igaz, csak fényképen, de láttam.

Fotó a páncélszekrényben

Kovács Attila visszaemlékezése szinte időutazással ér fel, egy 27 évvel ezelőtti eseményt idéz fel, ami eléggé talányosan hangzik:

– 1991 őszén teljesítettem sorkatonai szolgálatomat Tapolcán a Kinizsi Pál harckocsizó dandárnál. Rengeteg fontos teendőnk között akadt egy érdekes feladatunk. Valamilyen úton-módon a laktanyába került három zöld színű páncélszekrény a hozzájuk tartozó kulcsok nélkül. A páncél kinyitására önkéntes jelentkezőket kértek. Én is feliratkoztam. Tiszti felügyelet mellett kezdtünk hozzá a katonatársammal, de a tiszt – látva tétova kezdeti kinyitási próbálkozásunkat – hamar otthagyott bennünket. Ott maradtunk a páncélokkal mi, sorállományú kopaszkatonák, és csak egy fél nap elteltével koronázta siker a munkánkat. Kettőben magyar nyelvű iratok, jelentéktelen dolgok, régi katonakönyvek voltak. Ez nem is kötötte le igazán a figyelmem, de a harmadikból cirill betűs iratok, papírok kerültek elő, és fényképek. A fekete-fehér fotókat átlapoztam és végignézegettem. Bizony ott láttam az említett tárgyat, az illatszeres szelencét. Több kép is volt ott, de nem ragadt meg az emlékezetemben egyik sem, csak ez az egy. Közeli kép volt, és igen éles, talán a szépsége és a tárgy művészi kialakítása miatt néztem hosszabb ideig. Viszont nem műtermi kép volt, hanem amatőr felvétel lehetett, legalábbis úgy rémlik. Tudom, az általam elmondott történetnek semmi bizonyító­ereje nincsen, hiszen a képet minden egyéb előkerült dologgal együtt elégettek mindenfajta átvizsgálás, szelektálás nélkül az időközben visszatért tiszt jelenlétében.

Bár eltettem volna a képet, észre sem vették volna…

– fejezte be a gondolataiban ma is élő katonatörténetet a visszaemlékező.

A hengeres testű, kúp alakú fedelén fogóval ellátott illatszeres doboz annyira jellegzetes darabja a Seuso-kincsnek, hogy szinte mással összetéveszthetetlen. Valószínűleg ezt rögzítette emlékezetében Kovács Attila. Figyelmet érdemel, hogy az általa említett Seuso-tárgyról készült fotó egy „elkóborolt” páncélszekrény iratai között bukkant fel, amelyet a cirill betűs iratok alapján akár az 1991 júniusában hazánkból távozó szovjet hadsereg is hátrahagyhatott. A Seuso-kincs meggyilkolt megtalálója ismereteink szerint a Polgárdiban állomásozó szovjet páncélos­alakulat tisztjeivel is üzletelt. Egy ismertté vált tanú elmondása alapján Sümegh József járt a székesfehérvári és mátyásföldi szovjet laktanyában is egy tolmács kíséretében.