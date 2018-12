Sétáljon Ön is velünk a fehérvári ünnepi belvárosban – megéri! (képgalériával)

November utolsó napján nyitott a fehérvári adventi vásár, ezért megvártuk, míg kigyúlnak a fények, és a nyakunkba vettük a várost.

Jóllehet advent első vasárnapjáig még nem ég minden belvárosi fény, mert ezeket Cser-Palkovics András és a IV. Adventi Jótékonysági Futás 12 év alatti győztese kapcsolják fel közösen, azért így sem fukarkodik a lámpásokkal a város. A Fő teret az égősorral díszített oszlopok szegélyezik, valamint az adventi vásár bódéjai is mind-mind ünnepi köntösben várják az érdeklődőket. Akikből nincs is hiány; ajándékokat is sokan vásároltak már, győzedelmes arccal és teli szatyrokkal indultak neki a fagyos éjszakának, míg az apukák és anyukák ennek a csípős hidegnek köszönhetően gőzölgő kürtöskaláccsal és forrócsokival próbálták haladásra ösztökélni csemetéiket.

A Zichy-liget koripályáját már javában „fagyasztották” ottjártunkkor, a fákra aggatott piros és sárga hógömbök és hópelyhek igazán télies-romantikus hangulatot árasztanak. Alig várjuk, hogy korcsolyát kössünk a lábunkra és teljes gőzzel mehetünk bele a karácsonyvárásba!

