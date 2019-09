Seregélyes a helyi ipart támogatva nőne

A település nem titkolt vágya, hogy várossá legyen, és e szándék megmutatkozik a fejlesztési elképzelésekben is.

– Nehéz ciklus van mögöttünk, de nincs okunk panaszra – indította Horváth Sándor polgármester az elmúlt időszak seregélyesi változásait összefoglaló beszélgetést. – A testület konstruktivitása átsegített a nehézségeken – tette még hozzá, mielőtt részletekbe bocsátkozott volna. Mint elmondta, a település vezetése a ciklus elején készített hosszú-, közép- és rövidtávú cselekvési terveket is, amelyek mentén haladtak.

A dolgok alakulását azonban Seregélyesen is nagyban befolyásolta a pályázati kiírási szisztéma, hogy a határozott elképzeléseket mindig a váratlanul érkező pályázati lehetőségekhez kell igazítani. A nagyközség már korábban együttműködési megállapodást kötött a Baptista Szeretetszolgálattal, akinek intézményeit fenntartásra átadta, így komoly erőforrás megtakarítással, nagyobb mozgástérrel láthattak neki 2014-ben a teendőknek.

A fejlesztések irányát az a szemlélet határozta meg, hogy elsőként azokat a vállalkozásokat kell támogatni, akik később a nagyközség bevételeit biztosíthatják. A helyi vállalkozások fejlesztése, az ipar bevonzása került fókuszba a pályázati lehetőségek megcélzásakor. Jánosmajorban ipari parkot hoztak létre, ahol a vállalkozókat többféleképp is támogatják. Pályázatot nyújtottak be egy inkubátorház megvalósítására. A megálmodott ezer négyzetméteres csarnok a tervek szerint egyszerre három vállalkozás számára nyújt majd induló lehetőséget kedvező bérleti konstrukcióval és helyi irodák biztosításával. A pályázathoz szükséges közbeszerzés már elindult, a beruházás pedig jövő nyárra készülhet el.

Seregélyes önerőből korábban már elvégezte a település úthálózata 95 százalékának leaszfaltozását. Most egy olyan pályázat benyújtásán dolgoznak, amely a fennmaradó két útszakasz aszfaltozásának, illetve a korábban elkészült utak állagmegóvó javításainak költségeit fedezné. Az utakon túl a településképhez a járdák állapota is hozzájárul. Itt, mint a polgármester fogalmazott, kritikus a helyzet: esetenként balesetveszélyes járdák is előfordulnak. Ezek kijavítása az elkövetkező időszak fontos feladata.

Az óvodához kapcsolódóan korábban kialakítottak egy mini bölcsődét a Baptista Szeretetszolgálattal közösen. Az elmúlt napokban pedig további bölcsődefejlesztési programra nyújtottak be pályázatot, 322 millió forint értékben. A pályázat tartalma két bölcsődei csoportszoba kialakítása minden szükséges eszközzel, felszereléssel, játékudvarral úgy, hogy az elkészülő új helyszín befogadhassa a korábbi minibölcsit is.

A pluszforrások felkutatásán túl a település lehetőségeit a költségek csökkentése is tovább javítja. Az épületenergetikai program segítségével a járási hivatal, a kultúrház és a polgármesteri hivatal épületének korszerűsítését végzik el hamarosan, összesen mintegy 90 milliós támogatásból. Az E.ON-nal együttműködésben kivitelezett közvilágítás korszerűsítési mintaprojekt költségeit pedig a realizálódott havi megtakarításból fedezik. A felszíni csapadékvíz elvezetésének problémáit környezetvédelmi pályázati forrásokból igyekeznek orvosolni – jelenleg épp a Bartók és a Kodály utcákban. Ám a vízrendezési terveket az egész nagyközségre elkészíttették, így amint a pályázati pénzek érkeznek, a munkák is haladhatnak. A helyiek életminőségének javítását, illetve a gazdaság ösztönzését támogatja az a „Seregesély” nevű pályázat is, amelynek részleteiről nemrégiben már hírt adtunk.