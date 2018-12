Senki nincs kizárva, minden korosztályból várják a mozogni vágyókat Seregélyesen

A „Fitt, egészséges nemzetért tárt kapus programban” nyert pénzből a Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség nemcsak Fehérváron, de Seregélyesen is támogatja a lakosság díjmentes szabadidős sportolási lehetőségeit.

A heti egyszeri tollaslabdázási lehetőség és a női tornafoglalkozások nem új kezdeményezések. „Az asszonytornák még 2005-ben kezdődtek, amikor átadták a Baptista Általános Iskola tornatermét. A nyugdíjasok akkor kérték, hogy kaphassanak ők is lehetőséget a tornateremben a rendszeres mozgásra. Úgy döntöttem, felvállalom a feladatot” – mesélte a foglalkozásokat vezető Karkóné Lukácsy Marianna, aki közel 40 éve tanít többek között testnevelést, de foglalkozik gyógypedagógiával is. Az évek alatt sokan megfordultak a tornákon, hol többen, hol kevesebben vettek részt a heti alkalmakon, amelyen 20-22 fő volt a legtöbb és egy 80 éves hölgy a legidősebb résztvevő. Ami a tornát illeti, a szakember elmondta, ez egy nyújtó-lazító, az ízületek mozgékonyságát növelő feladatsorokat is tartalmazó foglalkozás, ahol a hölgyek életkorára tekintettel speciális gyakorlatok – például gátizom-erősítés az inkontinencia kellemetlen tüneteinek elkerülésére – is szerepelnek, de dolgoznak has-, hát- és lábizomra is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Akadnak olyan hölgyek, akik 6-8 éve járnak a tornára. Ők azt mondják, nemcsak azért hasznos, mert fizikailag jól érzik magukat, de hetente egyszer így társaságba is jár az ember. A hangulatra pedig nincs panasz. A résztvevők nagy része nyugdíjas, de ahogy azt a foglalkozások vezetője elmondta, senki nincs kizárva, szívesen látják az aktív korosztály tagjait is.

A másik lehetőség az iskola tornatermében a tollaslabda, amellyel nemcsak a fiatalok, de a felnőttek is rendszeresen élnek. A teremben hét pálya van felfestve, amelyek rendszerint meg is telnek, sőt az is sokszor előfordul, hogy a tollasra szánt időn túl, az asszonytorna alatt is zajlik a csata valamelyik távolabbi pályán.

Az idei évben az utolsó alkalom, amikor tollasra, illetve női tornára várják az érdeklődőket, sportolni vágyókat, december 20-a lesz.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS