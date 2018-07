Semmi sincs veszve: pótfelvételi tippek, ha nem vettek fel

Ha nem vettek fel a főiskolára, egyetemre, akkor sem szabad elkeseredni: ott van még a pótfelvételi s megannyi lehetőség a jövőre nézve!

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Aki céltudatosan a felsőoktatásba készül, valószínűleg megpróbálkozik a pótfelvételivel. Érdemes is meglépni ezt, s minél gyorsabban: a felvi.hu internetes portálon augusztus 6-ig egyetlen intézmény egyetlen – nappali vagy levelező – szakát lehet kiválasztani a pótfelvételiző tanulóknak. Éppen ezért ajánlott alaposan átgondolni, mi az a kívánt képzés, amely nemcsak érdekli a leendő hallgatót, de a pontszámokat tekintve nagy valószínűséggel meg is felel az elvárásoknak. Jó tudni: a pótfelvételi eljárás során nemcsak azok jelentkezhetnek, akiket a normál felvételi eljárás során egyetlen intézménybe sem vettek fel, de azok is, akik a felvételi eljárásban egyáltalán nem vettek részt. Azok tehát, akiket – bár „csupán” a második vagy harmadik helyre, de – felvettek, nem vehetnek részt ebben az eljárásban. Ugyanakkor a pótfelvételin részt vevő és felvételt nyerő hallgatók csak önköltséges formában végezhetik el az adott képzést.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Jó megoldás lehet még a felsőfokú szakképzés is – ezek a képzések F betűvel vannak jelölve –, hiszen ezeken a szakokon sok esetben gyakorlati tapasztalatot szerezhet a tanuló, ráadásul a bejutáshoz elég lehet akár 240 pont is. Az itt eltöltött két év alatt pedig további pontokat lehet gyűjtögetni az alapképzéshez, főként, ha maga a szakképzés is kapcsolódik ahhoz. S az sem utolsó szempont, hogy a két év alatt akár még emelt szintű érettségi is tehető a könnyebb bejutás érdekében. A konklúzió: nem szabad szomorkodni, ha nem sikerült a bejutás, van még lehetőség!