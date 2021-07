Semmelweis-nap alkalmából nagy elismerésben volt része Müller Zsófia osztályvezető főorvosnak

A Semmelweis-nap alkalmából kiosztott Székesfehérvár Egészségügyéért díjat a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Infektológiai Osztály osztályvezető főorvosa, Müller Zsófia kapta.

Osztályvezető főorvosként kézben tartotta a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos betegellátás teljes egészét. Kimagasló szerepet vállalt az infekciókontrollban, a betegek ellátásában, tagja volt az intézményben dolgozó Covid-teamnek, illetve az oltócsoportnak is. Az elismerést a városháza dísztermében vette át Cser-Palkovics András polgármestertől. Az ünnepség után a díjazottal beszélgettünk. Felmerült bennem a kérdés, miért választja valaki ezt a nehéz hivatást? – Szegeden születtem, itt végeztem a tanulmányaimat is. Gimnáziumi éveimben eldöntöttem, hogy az orvosi pályát választom. A családomban a felmenőim között több generációban is orvosi hivatást űztek, úgyhogy ebből a szemszögből láttam, milyen előnyökkel, illetve hátrányokkal jár az orvosi pálya – válaszolta Müller Zsófia.

– Szeged és Székesfehérvár két egymástól messze fekvő város, miért kezdett el a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dolgozni? – kérdeztem.

– Családi okok játszottak szerepet a székesfehérvári munkavállalásban. Édesanyám volt korábban az infektológiai osztály vezetője, és én voltam a beosztottja, majd ez megfordult. 2011-ben, amikor én lettem az osztályvezető, akkor ő lett az osztályvezető-helyettes. Ezt megelőzően laboratóriumban dolgoztam, majdnem 35 éves voltam, amikor a laboratóriumi munkavégzésből a betegágy mellé léptem.

– Vajon a hivatással járó lelki terheket miként tudják kezelni az orvosok? – tettem fel a kérdést.

– Aki szereti és lelkiismerettel végzi a munkáját, annak ez a hivatás folyamatos kihívásokat, nehézségeket hoz, de ezekkel tudni kell megbirkózni – válaszolta meg a kérdést beszélgetőpartnerem. Tőle megtudtuk, hogy a nehézségek mellett sok szépséget is magában hordoz ez a pálya. Szükség van olyan élményekre, amikből erőt lehet meríteni.

– Az orvosi lét egy hivatás. Olyan példaképek vannak előttem, akikből tudok táplálkozni. Nagyon sok sikerélményt ad a szakma, de emellett szükség van folyamatos belső megújulásra is – mondta el az osztályvezető főorvos.

– Az egész ország, sőt az egész világ megmozdult, tehát nem lehet kiemelni egy embert – hangsúlyozta Müller Zsófia, aki a járvány elleni védekezésben nagyon fontosnak tartja a csapatmunkát, nemcsak az osztályon, hanem a kórházon belül és az önkéntesekkel is.

A Székesfehérvár Egészségügyéért díjat minden évben egyetlen személy nyerheti el, aki kiemelkedő lépéseket tett a székesfehérvári lakosság egészsége, és egészséges életmódra nevelése érdekében. Érdeklődve kérdeztem az idei év díjazottját, hogy milyen érzéseket keltett benne ez az elismerés. – Nagyon meglepett, éppen vezetés közben kaptam a telefonhívást. Nagy örömöt éreztem és hálás vagyok, amiért rám gondoltak. Ez egy nagyon megtisztelő díj, igyekszem a továbbiakban is úgy végezni a munkámat, hogy ennek a megtiszteltetésnek továbbra is megfeleljek.