Segíteni indultak, balesetet szenvedtek a martoni önkéntes tűzoltók

A Martonvásári Tűzoltó Egyesület egy járműve összetört egy balesetben.

Nemrég írtunk a martonvásári, de a környék másik négy településére is vonuló önkéntes tűzoltó egyesületről, amely az elmúlt bő egyéves munkájának és tagjai felkészültségének köszönhetően arra várt, hogy megkaphassa az önállóan beavatkozó egység státuszt. Időközben is dolgoztak azonban, csütörtökön például egy balesethez igyekeztek, ám sajnos egyik járművüket szintén baleset érte.

Pimper László egyesületi elnöktől megtudtuk: két gépkocsival igyekeztek segíteni egy M6-oson történt balesethez, amikor Ráckeresztúr–Lászlópusztánál a kisebb, gyorsbeavatkozó jármű megcsúszott az úton és felborult. A benne ülő két tűzoltó szerencsére karcolásokkal megúszta a balesetet. A másik gépjárműfecskendőben utazó kollégák és civilek voltak a segítségükre. A gyorsbeavatkozó kocsi használhatatlanná vált, s több felszerelés is megsérült, ezért ezeket pótolni kell. Az egyesület mindent megtesz ennek érdekében, de jól jön az anyagi támogatás. Ezért közösségi oldalukon közzétették számlaszámukat is, s most kifejezetten a járműbeszerzéshez lehet adakozni. Enélkül ugyanis nehézkesebb a munkavégzés.

A felszerelések közül egy láncfűrész károsodott a leginkább, ennek megjavítására is érkezett például felajánlás – mondta az elnök.

Mivel januártól önállóan beavatkozó egységgé válnak, ezért önkéntes tűzoltóságként is működhetnek majd, amihez az egyesület és az önkéntesek biztosítják a hátteret. Az országban ők lesznek az ötvenegyedik önkéntes tűzoltóság. Ez azt is jelenti, hogy kapnak bizonyos mértékű működési támogatást, s a balesetre tekintettel most e pénz egy részét is szeretnék a járműbeszerzésre fordítani.

Munkájukban sok változás nem lesz, ám ezután a kisebb tűzeseteknél, közúti baleseteknél vagy fakidőléseknél már önállóan avatkozhatnak be, nem lesz szükség arra, hogy más tűzoltóságok is vonuljanak – tette hozzá Pimper László. A sok tűzoltót igénylő eseteknél továbbra is a hivatásos és önkormányzati tűzoltók segítőjeként tevékenykednek.

