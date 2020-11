Segítenék a ráckeresztúri drogterápiás otthont

Jótékonysági Mikulás- és betlehemi futást szervez decemberben a ráckeresztúri drogterápiás otthon. A cél, hogy az összegyűlt adományokból a vírushelyzet ellenére is biztosítani tudják az intézmények működését.

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója több mint harminc éve jött létre, Ráckeresztúron jelenleg két külön helyszínen foglalkoznak szenvedélybetegekkel. Mára két modern épületegyüttesben egy harmincöt férőhelyes felnőttrészleg (a 18–35 éves korosztálynak) és egy harminc fő gyógyulását segítő serdülőrészleg (a 10–18 éveseknek) fogadja a szenvedélybetegséggel küzdő ­(drog-, játék-, alkohol-, gyógyszerfüggő, politoxikomán), illetve a problémás szerhasználó fiatalokat az ország minden

részéről.

A koronavírus-veszély miatt a létesítmények fenntartása még több terhet ró a misszióra, az intézmények mindennapi fenntartása került ugyanis veszélybe. A drogbetegek élet-halál harcot vívnak a józanságért, s a drogterápiás otthon munkatársai továbbra is mindenkinek szeretnék megadni az esélyt, hogy sikeres terápiával új életet kezdhessen.

Épp ezért jótékonysági adománygyűjtő futást szerveznek – a járványügyi szabályok betartásával – két alkalommal: december 5-én Mikulás-futás, december 19-én betlehemi futás lesz. A programot követek segítségével tervezik lebonyolítani, akik tartják a kapcsolatot az intézménnyel és saját ismerőseikkel, rokonaikkal, barátaikkal is. A cél, hogy minél több felajánlás érkezzen, és az otthonba érkező szenvedélybetegek továbbra is lehetőséget kapjanak a szermentes élethez. Mindkét szombaton a futók a községi könyvtár elől indulnak délelőtt tíz órakor, és mintegy egy kilométert kell teljesíteniük, a cél a drogterápiás otthon Rákóczi utcai épülete. December 5-én piros pulóver és Mikulás-sapka a kötelező kellék, a betlehemi futáson a résztvevők öltözhetnek angyalnak, pásztornak vagy akár báránynak, de bárkinek, aki a bibliai történet szerint a Kisjézus jászolához sietett. Jelenleg követeket toboroznak a szervezők, ám már most lehet adományokat utalni az Otthon a Terápiában Alapítvány számlájára.