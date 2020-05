Se farkas, se félelem – Sokan a természetet választották az első szabadabb hétvégén a megyében

Szabadba szabadult Fejér. Sokan engedtek a természet hívásának az első kijárási korlátozásmentes hétvégén.

– A Vértes-hegységben vagyunk, itt a Duna-Ipoly Nemzeti Park a természetvédelmi kezelő. Ez a Vértesi Tájvédelmi Körzet, ami egy olyan 14 ezer hektárt foglal magában – szólt Klébert Antal túravezető kis csapatához Csákvár szélén (fotó a címlapon). – Az a jó, hogy a Vértesen belül nagyon kevés a lakott terület, nem megy át rajta autópálya, vasút. Mai túránkat a Haraszt-hegyi tanösvényen, magán a Haraszt-hegyen tesszük, ami ennek a körzetnek a „szentélye”, fokozottan védett terület. Egyébként tilos is bemenni, csak engedéllyel lehet. Ugye mi azért tudunk bemenni, mert maga a turistaút szabadon látogatható, vagyis a turista útvonalon bárki mehet, de arról letérni nem szabad… – fűzte a szót.

Farkasok fogainak csikorgását hallaná meg a vándor, vagy tavaszi héricset taposna le urbánus trappoló? – merült fel a kérdés az egyszeri erdőjáróban. Szerencsére az utóbbi eshet csak meg.

– Az orchideák mellett szeretném, ha látnánk lepkét, rovart, madarat, sőt akár még hüllőt is…

– Medvét – szólt közbe egy kedves, tréfás női hang.

– Sajnos olyan szerencsénk nincsen, hogy medvét lássunk, de a farkast nagyon várjuk – replikázott Antal, majd a felhangzó „juj”-ra is reagált. – Jaj, hát, aki keresi, se látja… Ahol van farkas, még ott se nagyon tudják lencsevégre kapni, a farkasnál félősebb állat nincsen… A szomszéd tacskója ezerszer veszélyesebb, akármelyik – még az itt nem létező – farkasnál is. Nem kell félni – nyugtatott. – Az a tapasztalat, hogy a Zemplénben volt farkas, aztán lett a Bükkben, Börzsönyben… Amikor egy populáció terjeszkedik, s a jó helyen – Kárpátok – egyre több van, akkor, mivel territoriális állatok, kiszorítják egymást. A Vértesben maximum egy család lehetne, 4-5 éven belül várom az első farkasadatot, ami valószínűleg nem lesz más, mint egy nyom a hóban, vagy egy széttépett állat, zsákmánymaradvány. Azután is évekig tart majd, hogy megpillantsuk magát a farkast. Ne féljen, nincs olyan szerencséje, hogy farkast lásson!

Az Alcsúti Arborétum május 6-án nyitott újra, magunk a szombat délelőtti nyitásra érkeztünk. Itt a maszknélküli parkolóőr ténykedéséből kiderült, sok látogatót várnak: ügyesen rendezte szűk helyre a nyitáskor még kevés autót a parkolóban: hogy majd minden később érkező is elférjen. Odabent egymás kezét fogó maszkos párok sétáltak a pénztártól a virágok felé. Nem csoda, a pénztárnál a maszk használata kötelező!

Fehérvárcsurgónál, a Gaja-völgyi Tájcentrumban – amely pénteken nyitott – is szombaton néztük körül. Túrabotot, plédet, rollert, kutyanyelvet, pillangót, frizbit, labdát is láttunk, hozzá békakuruttyolás, víg kacaj és egy drón zöngése adta a hangokat. Kirándulók, pihenők vették birtokba a tájat. A parkoló tele volt, de odabent nem volt zsúfoltság. Maszkot, hiszen itt nem is kötelező – nincs pénztár, ingyenes a belépés, és sajnos a mosdó meg zárva volt –, nem láttunk senkin.