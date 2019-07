Schwäbisch Gmündben jártak a fehérvári baráti kör tagjai

A Székesfehérvár-Schwäbisch Gmünd Baráti Kör fehérvári tagjai a napokban érkeztek haza a testvérvárosból. Az utazásról az 1991 őszén alakult baráti kör elnöke, Igariné Komlósi Erzsébet számolt be lapunknak.

Mint megtudtuk, a baden-württembergi város idei rendezvényeire már 2014-ben, a Schwäbisch Gmündben rendezett tartományi kertkiállítás idején meghívták a fehérváriakat. A Rems-völgyi Kertszemle idei megrendezésében 16 település fogott össze, hogy 164 napon át kínáljanak programokat és hívják fel a figyelmet a gyönyörű, ám törékeny természeti kincsekre.

Július 18-án a baráti kör 24 tagja indult útnak, hogy megismerkedjen a tavaly választott új vezetőséggel, és megnézze, mennyit változott Schwäbisch Gmünd az elmúlt években. Az egyesület új, gmündi elnöke Lukas Amadeus Schachner, a magyar megbízott továbbra is Uschi (Orsi) Stöhr. A baráti kör felkereste a még a 2014-es kertkiállításra kialakított testvérvárosi kerteket. Az angol testvérváros, Barnsley korábban egy telefonfülkét adományozott Gmündnek. A kiállítás alkalmából e telefonfülke új funkciót kapott: a testvérvárosokat bemutató német, angol, olasz és magyar nyelvű könyvekkel töltötték meg. E gyűjteménybe a fehérváriak is vittek magunkkal néhány könyvet. Schneider Éva, a Német Nemzetiségi Önkormányzat fehérvári elnöke a magyarországi németeket bemutató kiadványokkal érkezett. Richard Arnold főpolgármester a Stadtgartenben fogadta a fehérvári küldöttséget.

Hangsúlyozta a testvérvárosi kapcsolatok sokrétűségét és fontosságát – és elhangzott: a tűzoltók ősszel is ajándékkal érkeznek. A legújabb terv, hogy a Staufer-Saga és a fehérvári királykoronázások alkotói megismerjék egymás munkáját, és akár egy közös produkció is születhessen. A fehérvári csapat a gmündi gótikus templomban, a Münsterben vett részt misén, majd Stuttgartba utaztak, részesei lehettek a Kultúrák Nyári Fesztiváljának, amelyen a városban és környékén élő külföldiek mutatkoztak be. Gmündbe visszatérve a KiKiFe (Gyerekmozi fesztivál) néhány díjazott rövidfilmjét nézték meg. Az utolsó nap a vendéglátó családokkal telt, este pedig a Scherrenbacher vendéglőben rendezték meg a búcsúvacsorát.

Amint az elnök összegzett: a hivatalos találkozók, programok nem homályosították el a látogatás baráti jellegét. Mindvégig nagy hangsúlyt kaptak a személyes találkozások és beszélgetések.