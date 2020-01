Schwäbisch Gmündben járt a fehérvári delegáció

A német testvérvárosban, Schwäbisch Gmündben járt a városi delegáció.

Cser-Palkovics András polgármester és az általa vezetett delegáció két napot tölthetett a német testvérvárosban. A találkozó során egyaránt szó esett városfejlesztési és városüzemeltetési kérdésekről is .

A közlekedéssel kapcsolatban a városvezetés egy kint már jól működő rendszerhez hasonlót szeretne Székesfehérváron is létrehozni. Ennek az intermodális közösségi központnak a lényege, hogy egy helyen elérhető a vasút és az autóbusz-pályaudvar. Amint a város honlapja beszámol róla, tárgyalások kezdődtek arról is, hogy az új állami programban részt vevő fiatalok lehetőséget kapjanak a kiutazásra, és nyelvi környezetben tanulhassanak idegen nyelvet.

Célkitűzésként merült fel Székesfehérvár városi virágoskertjének kialakítása is. – Magam egy barnamezős beruházást tudnék elképzelni azzal, hogy egy ma elhanyagolt gyárterület helyén alakíthatnánk ki az új városi parkot, sok virággal, színekkel – fogalmazott a polgármester.

A kulturális együttműködés keretében idén tavasszal fehérvári művészek munkáit bemutató kiállítás nyílik Gmündben. Megállapodtak abban is, hogy 2021-ben, a testvérvárosi kapcsolat 30. születésnapján közös ünnepséget szervez a két város, amiben utalnak a két királyi család (a több német királyt, német-római császárt adó Stauf-ház, valamint a mi Árpád-házunk) közös történetére is. Egy esetleges közös előadás lehetősége is felmerült, amit mindkét városban bemutatnának német, illetve magyar nyelven.