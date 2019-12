Sárosd kitörési lehetőséget kínál lakóinak a telepi szegregációból

Szociális bérlakásokat, illetve teljes körű infrastruktúrával felszerelt közösségi házat, azaz csillagpontot adtak át szerdán a mezőföldi nagyközségben.

Ez azt jelenti, hogy a jövő év elején lezáruló kiválasztási folyamat eredményeképpen nyolc újabb család, azaz összesen 32, korábban a szegregátumban élő ember juthat minőségi, bár átmeneti otthonhoz Sárosdon. A mintegy 190 millió forintból elkészült, újonnan átadott szociális lakásokkal együtt Sárosd immár 27 önkormányzati bérlakással rendelkezik, amelyekből 14 a szociális célú. A lakhatási célú infrastruktúra fejlesztése azonban csak az egyik eleme annak a bátor fejlesztésnek, amely a (roma)telepi szegregáció felszámolását tűzte ki célul.

A felzárkóztatási program másik eleme a szociális ellátórendszer arányos fejlesztése. Itt említendő a nagyközségben szintén tegnap átadott Csillagpont, amely a településen a felzárkóztatás személyre szabott, egyéni terveit elkészítő és végigvívő hét szociális munkás bázisa lesz. Emellett ugyanezen ingatlanban alakítottak ki internetkapcsolattal rendelkező közösségi teret, modern felszereltségű mosókonyhát, valamint a 21. századi igényeknek megfelelő tisztálkodási és főzési lehetőséget Sárosd azon lakói számára, akik otthonukban e funkciókat nélkülözni kénytelenek.

A bérlakások és a közösségi tér építését két, tavaly indult, a szegregált élethelyzetek felszámolására irányuló komplex projekt tette lehetővé. A sárosdi felzárkóztatási program, amely más települések számára is mintául szolgálhat, Sárosd önkormányzatának vezetésével és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) szakmai vezetése és koordinálása, módszertani támogatása mellett valósult meg és folytatja tevékenységét.

Sztojka Attila, a TEF főigazgatója a szociális bérlakások átadása alkalmából úgy fogalmazott: a társadalmi felzárkózási programok esélyt teremtenek, ezért ezekbe minél több hátrányos helyzetű embert be kell vonni, hogy megkapják a mindennapjaikhoz szükséges életviteli segítséget. A projektek, amelyek közé a most megvalósult lakhatási beruházások, intézkedések is tartoznak, az óvodától az iskolán át a szakkollégiumokon keresztül a felnőttképzésig és a foglalkoztatásig egymásra épülve segítik a hátrányok leküzdését.

Átadó beszédében Dunkl Gergely, Sárosd Nagyközség polgármestere hangsúlyozta: a település életében ez egy kiemelt beruházás. Jelentős igény van a településen az önkormányzati bérlakásokra, amelyekből még ugyanennyire lenne igény. A vezető hangsúlyozta: az öngondoskodás fejlesztésének igényét tükrözi a most átadott lakások pályázati rendszere is, amelynek értelmében csak az juthat ilyen lakáshoz, aki munkát vállalva előteremti az ehhez szükséges forrást, képes és hajlandó eltartani magát. Ugyanakkor Dunkl Gergely arra is rámutatott: a megkezdett programoknak folytatás kell, mert sok még a tennivaló, és a részt vevő önkormányzatok csak saját erőből egyelőre nem tudják majd azokat folytatni.