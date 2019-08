Sárkeresztúr folyamatosan javuló utak és egy új óvoda építése is a terv

Csutiné Turi Ibolya polgármester szerint az elmúlt évek legfőbb eredménye, hogy közösségük egyre jobban összekovácsolódik, egyre növekszik a településért tenni akarók száma.

A most záruló ciklusban melyek voltak a Sárkeresztúrt érintő legfontosabb beruházások, eredményes projektek?

– Már második körös lebonyolítói vagyunk a helyi társadalomfejlesztés szempontjából rendkívül fontos projektnek, a ciklus elején a szegregátumok felszámolása programot valósítottuk meg. Most zajlik a folytatása, egy másik keretben. A kettő 350 millió forint támogatást jelent a településnek: rengeteg színes programmal, képzéssel, foglalkoztatással. 2018-ban településünk rendezte a Keresztúr nevű települések XIX. nemzetközi találkozóját, a háromnapos kulturális fesztiválon közel ezer ember vett részt. 2019-ben nálunk volt a XX. Fejér megyei polgárőrnap, szintén közel ezer fő részvételével. A nagyon jól sikerült rendezvények jelentős közösségi élményt jelentettek a helyieknek és vendégeknek, valamint erősítették Sárkeresztúr javuló hírnevét. A 2016-ban megalakult Sárkeresztúri Hangyák Termelő és Értékesítő Szociális Szövetkezet jelenleg két nyertes pályázatnak köszönhetően 15 főnek biztosít munkalehetőséget helyben.

Milyen, a község élhetőségét javító intézkedések történtek?

– Az adósságkonszolidációban nem részesült települések 88 millió forintos kiegészítő támogatása segítségével belülről megújult a polgármesteri hivatal. Nyolc utca aszfaltos felújítása készült el, valamint eleget tettünk a településrendezési tervek megújítási kötelezettségének. Pályázati forrásból, 12 millió forint ráfordítással energetikai fejlesztés történt az orvosi rendelőben, és 44 millió forintos ráfordítással, főleg külső felújítás – szigetelés, tetőcsere, nyílászárócsere – a polgármesteri hivatalban. Teljes közvilágítás-felújítási beruházás történt az elavult korábbi rendszeren, takarékos ledes rendszer épült ki. A 2013-ban épült óvoda mellé elkészült a rég áhított tornaszoba. A jövő évben egy már elnyert pályázati forrásból kibővítjük, így kapacitásában megnöveljük az épület konyháját is. Közel 180 millió forintos uniós támogatásból hét darab szociális bérlakás építése zajlik, beköltözésre a jövő évben lesz lehetőség.

Milyen feladatok, ügyek élveznek aktuálisan prioritást?

– Prioritást a futó pályázatok kezelése, újak figyelése élvez, hiszen zajlik a Magyar falu program elemeinek kiírása. Amire csak lehet, településünk beadja a pályázatait. A közmunkaprogram szűkített keretben, azonban a korábbi tevékenységek megtartásával, koncentrálásával folyamatosan zajlik, a kertészeti tevékenységek mellett a 2019-re vállalt Dózsa György utca korábban téglából kirakott járdája betonra cserélődik. Augusztusban a III. lecsófesztivál, szeptemberben a hagyományos szüreti fesztivál és az idősek napja kerül megrendezésre, ezek a közösségünk szempontjából kiemelkedő események.

Milyen középtávú céljai, fejlesztési tervei vannak a községnek?

– Évről évre egy-egy utca aszfaltozása van tervben, akár saját erőből. Így lassan az öszszes utca szilárd burkolatot kap. Probléma a felszíni vízelvezetés a település déli részén. Ez egy, a közeljövőben kiírásra kerülő pályázat révén oldódhat meg: ez magában foglalja a település közepén elhelyezkedő Hatházi-tó rendezését is. Most adunk be egy bölcsőde kialakítását célzó pályázatot: egy új építésű épületben kívánunk lehetőséget biztosítani a kicsiknek a zavartalan fejlődésre.