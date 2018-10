Sárkeresztes művelődési háza is csatlakozott az Országos Rajzfilmünnephez

Idén a 40 éves kockásfülű nyulat ünnepli a 6. Országos Filmünnep, ezért vasárnap délután felnőtt és gyerek együtt nézhet olyan meséket, mint a Mézga család, a Frakk, Pom Pom, Kukori és Kotkoda, vagy A kockásfülű nyúl.

A sárkeresztesi Művelődési Ház is csatlakozott ahhoz az országos akcióhoz, amely idén a 40 éves kockásfülű nyulat ünnepli. A hatodik alkalommal meghirdetett Országos Rajzfilm Ünnep alkalmából 2018. október 28-án, vasárnap délután olyan klasszikusok is láthatók lesznek majd, mint a Mézga család, a Frakk, Pom Pom, Kukori és Kotkoda, vagy a 40 éve indult televíziós sikersorozat, A kockásfülű nyúl. Mellettük a mai ismert és a gyerekek körében nagy népszerűségnek örvendő mesék is helyet kapnak, többek között ilyenek a Bogyó és Babóca, a Hoppi mesék, vagy Pocoyo.

A filmvetítések mellett kézműves foglalkozások, Mesék birodalma papírhajtogatás, papírragasztás, valamint Mesehősök kifestő- és színezősarok várja a kicsiket és nagyokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Minden érdeklődőt szeretettel vár Sárkeresztes Község Önkormányzata!