Sárkányok és dobok a Csónakázó-tavon

Ezúttal is verték a dobot a fehérvári Csónakázó-tavon szombaton. A tizenötödik Sárkányhajó Fesztivál versenyzői beleadtak apait-­anyait a küzdelembe.

Tizenötödik alkalommal rendezték meg a székesfehérvári Csónakázó-tavon a Sárkányhajó Fesztivált, amely ezúttal meglehetősen kevés résztvevővel, de annál nagyobb lelkesedéssel zajlott. A tó rehabilitációjának évében maradt ki egyetlen alkalom, amikor nem volt, így tizenhat évvel ezelőtt rendezték meg az elsőt – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Sziklenka László, a verseny főszervezője.

Sajnos azonban az idei évben negatív rekordot döntött a résztvevők száma – hogy ez az időjárásnak vagy a járványhelyzetnek köszönhető, mindegy is, de tény: soha ilyen kevesen nem voltak. – Mégis azt gondoltuk, hogy ennek a kevés csapatnak is mindenképpen meg kell tartsuk ezt a versenyt, hogy legalább ők jól érezzék magukat – tette hozzá a főszervező. Az idei évben tehát hat csapat érkezett Székesfehérvárra, tízfős legénységgel. Érkeztek a versenyre Szegedről, Budapestről, Százhalombattáról, s természetesen a házigazda Székesfehérvárról is résztvevők. A versenyen mindkét kategóriában a székesfehérvári Dragon Aqua SE vihette haza az aranyérmeket, elhódítva a Vegyes Kupát és a Marathon Open Kupát is. Több sárkányhajó fesztivált is szerveznek az országban, az idei évi elsőt Győrben tartották, a székesfehérvári volt a második, éppen ezért kiemelkedő helyszínnek számít a sárkányhajósok körében.