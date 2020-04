Sárga virágtakaró borítja az utak mentét Fejér megyében is

Javában virágzanak a repceföldek országszerte.

Fejér megyében is számos helyen láthatóak most a sárga virágtakarók az utak mentén, amelyekből sok jóféle termék készül a növényi olajtól a biodízelig. De a méhecskék is örömmel látogatják, szükségük is van a nektárra, ugyanis a gyümölcsfákat jelentős fagykár érte.