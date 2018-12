A sztárok szívét is meghódította a fehérvári Salih Dilán

Helyi arcok sorozatunkban olyan Fejér megyei személyeket mutatunk be, akiknek életpályája, eredményei példaként szolgálhatnak mindannyiunknak.

A Dilan S. Fashion néven futó közösségi oldalak mögött megbújó lány még csak 22 éves, de méltán öregbíti Székesfehérvár hírnevét. Autodidakta módon tanult rajzolni, műveire azonban több híresség is felfigyelt már, és sorra kérik fel, hogy kiállításokon szerepeljen műveivel. Salih Dilánnal beszélgettünk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kit rejt a Dilan S. Fashion művésznév?

Salih Dilánnak hívnak. 1996. február 20-án láttam meg a napvilágot Székesfehérváron, kurd származású szülők gyermekeként. Székesfehérváron születtem és élek jelenleg is. Festészettel és divattervezéssel is foglalkozom. Az oldal létrehozásánál eleinte sokat gondolkodtam, hogy Dilan S. Art vagy Fashion legyen. Végül a divatillusztrációk miatt maradt a Dilan S. Fashion.

Mióta rajzolsz?

3 éves korom óta rajzolok. Az óvodában kezdődött az egész… Amíg vártam, hogy édesapukám jöjjön értem, addig rajzolgattam tájképeket vagy divatrajzokat, persze kezdőszinten. Emellett a szomszédasszonyom is tanítgatott, sőt még művészkészlettel is meglepett. Később az óvónők is beneveztek engem rajzversenyekre.

Ezután a Németh László Általános Iskolában már harmadikosként beírattak rajzszakkörre tanáraim ajánlatára. Ötödikben szintén újra beiratkoztam rajzszakkörre. Szekeresné Molnár Ildikó rajztanárnőm végig támogatott és benevezett versenyekre, illetve évente voltak önálló kiállításaim az iskolában. Hálás vagyok nagyon a mai napig.

Általános iskola után habár felvettek a Tóparti Gimnázium textil szakára, a szüleim átírattak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Szakközépiskolájába, ezen belül közgazdasági ágazatra. Mivel láttam, hogy teljesen más világ, de a művészetemet se akartam feladni, így eleinte az órákon egyik kézzel a feladatokat oldottam, a másik kézzel pedig a pad alatt rajzolgattam. Néha a ceruzafaragás hallatszódott. Másrészt ekkortájt kezdtem el létrehozni a művészeti oldalakat Facebookon és egyéb netes oldalakon, és muszáj volt rendesen vezetni ezeket.

Tanáraim hamar felfigyeltek rám, így elkezdtek benevezni rajzversenyekre, ilyen volt például a minden évben megrendezésre kerülő Városi Diákgála, ahol okleveleket és kisebb nyereményeket kaptam. Emellett minden évben önálló kiállítást rendeztek nekem az iskola folyosóján, nagy paravánokon. Hálás köszönet jár László István tanár úrnak, Czibikné Kónicz Márta igazgatónőnek és minden volt tanáromnak, aki hitt bennem.

A mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a volt középiskolámmal. Nagy megtiszteltetés ért, amikor Gyenei Magdolna igazgatónő felkért, hogy a Hunyadi Mátyás évkönyvében szerepeljek a művészetemmel, illetve köszönöm, hogy ismét engem kért fel az iskola, hogy a Pályaválasztási Expora én készítsem el az iskoláról a festményt, amelynél fotózkodhattak az emberek.

Miért épp a divat témával foglalkozol?

Egészen fiatalon, már általános iskolásként is imádtam öltözködni, ruhákat átalakítani. Igazából 4-5 évesen kézzel varrtam ruhákat Barbie babáknak, megnéztem a kirakatokban, hogy milyen ruha van a babákon és igyekeztem valamivel másabbat kitalálni. Ötödikes koromtól pedig ruhaterveket rajzolgattam.

Akire felnézek és motivál, ők Karl Lagerfeld, Donatella Versace és még jó páran. Divatillusztrátorok terén Hayden Williams munkássága tetszik, de számomra az a fontos, hogy nekem is legyen egy önálló és kidolgozott stílusom, ami én vagyok.

Milyen díjakat nyertél, hol volt már kiállításod? Melyikre vagy a legbüszkébb?

Legelőször is a legnagyobb öröm, ami ért engem, hogy ismert amerikai WWE pankrátorok osztották meg a rajzom az Instagram oldalukon és kértek fel rajzolni. Ez még 2015-2016 táján volt, mikor az I. István Szakközépiskola pénzügy-számvitel OKJ-s képzésén voltam.

Emellett számos külföldi magazin lájkolta a rajzaim, vagy követett az Instagramon. Híres sminkesek, albán énekesnők osztották meg a rajzom. Továbbá ismert és nagy követőszámmal rendelkező külföldi művészeti oldalak osztották meg a divatrajzaimat, mint az Artsblogger, Shinemyidols, Dailyart stb. Több ezer, volt, hogy húszezernél is több lájkot kapott a rajzom.

Belföldi sikereim között szerepelnek: Opitz Barbara énekesnő többször osztotta meg Instagrammon, Facebookon a rajzaimat. Kállay Saunders András pedig 2016-ban tette közzé a rajzom, amire ő kért fel rá engem, és rajtuk kívül még sokan mások.

Ezek mellett 2010-ben Németh László portréversenyt hirdetett a Németh László Általános Iskola, ahol I. helyezést értem el, és az a megtiszteltetés ért, hogy a portrét én adhattam át az író lányának, Németh Ágnesnek. A Városi Diákgálán 2011-15 között minden évben oklevelet és nyereményeket kaptam. 2016-ban a THÉBA Művészeti Akadémia ,,Tervezz magadnak” öltözéktervező pályázatán 3. helyezést értem el, ez az első saját tervezésű ruhaszettem volt. 2017-ben a Gorsium- Floralia képzőművészeti versenyen 3. helyezést értem el.

2017-ben a Szent László köszöntése című pályázaton 3. helyezést értem el. Ez volt az egyik kedvenc versenyem a sok közül, hiszen nemcsak Székesfehérváron, hanem Horvátországban, Zágrábban is képviselhettem a festményem, illetve csodás napot töltöttünk Zágrábban a művészekkel és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal.

2018-ban a Szent Erzsébet rajzpályázaton a legtöbb szavazatot az én művem kapta, valamint a kódex borítóján a nyertes festményem szerepel, amely jelenleg is körbe-körbe megy minden székesfehérvári általános iskolában.

Ha az élet úgy hozza, szeretnél ezzel főállásban foglalkozni?

Természetesen igen. De inkább ruhatervezéssel és saját márkájú ruhákkal. Nagy álmom, hogy divattervező legyek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS