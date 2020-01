Sajnos egyre ritkább esetben jutnak vissza a talált tárgyak az eredeti gazdájukhoz

Átlagosan évente mintegy félezer elhagyott tárgy kerül a székesfehérvári talált dolgokkal kapcsolatos feladatokat ellátó szervezet polcaira. Sajnos az esetek többségében nem jelentkezik az eredeti tulajdonos.

A talált dolgok tekintetében követendő eljárásról a polgári törvénykönyv rendelkezik. Ennek értelmében a találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának vagy más átvételre jogosult személynek vagy a találás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének átadni. Székesfehérvár esetében az átadás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben lehetséges.

A megtaláló igényt tarthat a talált tárgyra

Az ügyfélszolgálat működéséről és az itt tárolt holmik sorsáról Tilhof Anikó, a Polgármesteri Hivatal főelőadója adott tájékoztatást. – A legtöbb elveszett dolog áruházakból – hipermarketekből és sportáruházakból – érkezik, egyre ritkább az, hogy járókelők hoznak be talált tárgyakat. Éves szinten átlagosan hatszáz-hétszáz elhagyott holmi érkezik hozzánk, ebből körülbelül százat adnak le magánszemélyek. Amennyiben egy magánszemély talál valamit, az ügyfélszolgálaton jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a megtalálás körülményei mellett azt is, hogy a megtaláló igényt tart-e a talált tárgyra. Erre abban az esetben van lehetőség, ha három hónapon belül nem jelentkezik az eredeti tulajdonos. Ha a találó igényt tart a tárgyra, a három hónapos őrzési idő után megkaphatja, de emellett egy éven belül birtokba adási kötelezettsége is lesz. Tehát abban az esetben, ha egy éven belül mégis előkerül a tárgy eredeti gazdája, akkor a találó köteles visszaadni a tulajdonába került értéket. Természetesen például egy kulcscsomóra nem tarthat igényt a becsületes megtaláló. Jellemzően a ritkábban előforduló, nagyobb értékű tárgyak esetében tart igényt a találó az általa leadott tárgyra. Előfordult olyan, hogy valaki egy bank­automatából kilógó bankjegyet talált, amelyet leadott, és természetesen igényt tarthatott az összegre.

Kesztyű, sapka, szemüveg, kulcscsomó

A leggyakrabban előforduló holmik között egyaránt találunk többek között kesztyűt, sapkát, szemüveget, kulcscsomót, illetve táskákat is, de az sem ritka, hogy valaki kerékpárt hoz be. A bekerült holmik adatai fényképpel együtt felkerülnek a talált dolgok nyilvántartásába, ahol egy évig elérhetők. Ezt a nyilvántartást a rendőrség, illetve az ügyfélszolgálat is kezeli, ezáltal ha elhagyunk valamit, és ezt jelezzük az ügyfélszolgálatnak, a rendszer megkönnyítheti az elveszett tulajdon megtalálását.

A bekerült tárgyakat három hónapig őrzik, ezalatt az eredeti tulajdonosok, amennyiben igazolni tudják, hogy a holmi az ő tulajdonukat képezi, átvehetik elhagyott értékeiket. Az őrzési idő lejárta után elméletileg értékesítésre kellene szánni a holmikat, de mivel az itt tárolt tárgyak nem képviselnek értéket – tekintve, hogy használt termékek –, karitatív célokat szolgálnak. Többnyire a Családok Átmeneti Otthona, a Család- és Gyermekjóléti Központ vagy a Kríziskezelő Központ segítségével juttatják el a gazdátlan tárgyakat olyanokhoz, akik még hasznát vehetik.

Az esetek nagyon kis százalékában fordul elő, hogy a tulajdonosok jelentkeznek, de szerencsére pozitív kimenetelű példák is vannak. – Volt olyan, hogy egy hölgy az egyik áruházban a gyermekének ajándékot vásárolt, amit ki is fizetett, majd véletlenül a helyszínen felejtette. Az áruház dolgozói behozták hozzánk az elhagyott ajándékot. Szerencsére a tulajdonos megtartotta a blokkot, így annak bemutatásával visszakaphatta az általa vásárolt terméket – mesélte Tilhof Anikó.

Sokan azért térnek be az irodába, hogy az elveszett holmijuk iránt érdeklődjenek. Ilyenkor az ügyfélszolgálaton rögzítik a keresett tárgy tulajdonságait, illetve felveszik a tulajdonos adatait is. Amennyiben valószínűsíthető, hogy egy beérkezett tárgy valamelyik érdeklődőé lehet, az ügyfélszolgálat értesíti a feltételezett tulajdonost.