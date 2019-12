Saját fejlesztésű számítógépes játékával ért el országos sikert egy fehérvári középiskolás

Kovács Ákos Benjamin munkáját is díjazták.

A „Formáld a világot! <19 Szabadfogású Számítógép Verseny” célja, hogy a fiatalokat a kreatív eszközhasználatra és a terveik megvalósítására ösztönözzék iskolai kereteken kívül, bemutatkozási lehetőséget teremtve a legjobbaknak. A jelentkezés feltétele volt a 19 év alatti életkor, és kizárólag saját alkotásokkal lehetett nevezni a versenyre. A beérkezett munkák közül kilencet díjaztak, melyek egyike egy videójáték, aminek megálmodója a 17 éves Kovács Ákos Benjamin, aki a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának ta­nulója.

A platformer játék a „The World They Forgot” nevet kapta. Ákos Benjamin kiemelte: egy egyedi játékot szeretett volna létrehozni, melynek különlegessége, hogy nem csak a játékban szereplő karakter mozgatható, hanem maga a pálya is, ami teljesen új játékélményt eredményez. Az ötlet és a kivitelezés, beleértve a grafikai és animációs munkálatokat is, kizárólag a fiú saját munkáját tükrözik. A platformon belül különböző pályákon mehet végig a karakter, egyszerre akár több játékos is bekapcsolódhat. A 17 éves fiú továbbra is fejleszteni fogja a játékot, és a jövőben játéktervezéssel szeretne foglalkozni.

Horváth Lajos Zoltán, az intézmény igazgatója elmondta: abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nagyon sok olyan diák van az iskolában, aki innovációs fejlesztésekkel foglalkozik. Az elméleti és a gyakorlati tárgyakat oktató tanárok is támogatják a tanulókat, akár az ötletek grafikai programokban történő megvalósításában is, emellett a 3 dimenziós nyomtatólaborban életre tudják kelteni a megtervezett munkákat. Az intézmény hangsúlyt fektet a közismereti tehetséggondozásra is, kiemelten a matematikai, a fizikai és a műszaki területeken. Rendszeresen készítenek fel diákokat neves szakmai versenyekre, melyeken rendszerint nagyon szép eredményeket érnek el a részt vevő tanulók. Az intézményvezető hozzátette: az iskola számára nagy segítség, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum minden háttértámogatást biztosít a projektek megvalósításához.

A díjazott pályamunkákat, köztük Ákos Benjamin ötletét is a budapesti Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában interaktív kiállítás keretein belül mutatták be, ahol az érdeklődők ki is próbálhatták az elkészült műveket.