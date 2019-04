RunBogárd – Hétköznapi hősök futócipőben

„A válasz csak annyi, hogy / Kettő nem lehet!” – dübörög a hangosból a P. Mobil. Még hogy kettő, akár három is! – tromfol rá a szpíker, Kaufer Tamás. Mármint kör. A három ugyanis 21 kilométert kóstál. Azaz félmaraton! Barátok közt is. Tehát: vigyázz, kész, rock and roll!

A RunBogárd Futóklub második alkalommal rendezte meg vasárnap a mezőföldi városban a RunBogárd elnevezésű futóversenyt és családi futónapot. Alig-alig kacsintgat a Nap, és a szél is az anorákokba kap, de a futómezbe és futócipőbe bújt hétköznapi hősöket mindez nem zavarja. Szerelvényt igazítanak, melegítenek, várják a startot. A múlt évi nyitányon háromszázan futottak, most háromszázötvenen indulnak a megméretésen – tudom meg a fő szervezőktől. A mozgás öröm! – állítják a szervezők. Így igaz! Kun Szabolcs, Sándor Katalin, Már László és Varga Katalin a facebook csoport létrehozásával kezdetben arra fókuszált, hogy összefogják a sárbogárdi és környékbeli futóközösséget, lehetőséget biztosítsanak a közös futásokra és az új ismeretségek kialakítására, a mozgással, a sporttal és a versenyekkel kapcsolatos információk megosztására. A hagyományteremtő nap folytatódik! – köszöntötte Sükösd Tamás polgármester derűsen a sokaságot. Az elöljáró maga is rajthoz állt. Horváth István, a művelődési központ vezetője kísérő rendezvényként az egészségnapot hozta immár második alkalommal tető alá. A megyei kórház helyi, Kossuth Zsuzsanna rendelőintézetének orvosai és munkatársai ingyenes szűrővizsgálatokon, tanácsadásokon várták a hölgyeket, urakat. Az 1000 méteres mosolyfutamon gyerekek indultak, ovisok és kisiskolások, a szülők és persze a nagyi felügyeletével. A cifra karaván végén babakocsit toló anyukákat is felfedeztünk: hiába, no, nem lehet elég korán kezdeni. A következő táv a 3800 méteres volt, azután a 7, a 14 és a 21 kilométeres következett a sorban. Fuss, Bogárd, fuss! – hangzott a biztatás. Vagy amint a kikiáltó többször is elsütötte: akkor hát, rock and roll!