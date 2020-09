RunBogárd: A hétköznapi hősök a Hősök teréről indultak, volt, aki 21 kilométert vállalt

A helybéli futóklub immár harmadik alkalommal rendezte meg szombaton a mezőföldi városban a RunBogárd elnevezésű futóversenyt és családi futónapot. Korona ide, vírus oda, a hagyomány folytatódik! – köszöntötte Sükösd Tamás polgármester a sokaságot.

Természetesen a szervezők külön is felhívták a figyelmet, hogy a verseny ideje alatt a pandémiás időszak miatt bevezetett higiénés és távolságtartási szabályok érvényesek, és mindenkit ezek betartására kértek. A közös bemelegítéseket Tóth Szilvia (Szilka) vezette, Bíró Kriszti dalokkal szórakoztatott, a verseny hopmesterei – Varga Katalin, Sándor Katalin, Kun Szabolcs és Már László – hol itt, hol ott bukkantak fel a népek között. „Jjjaj, úgy élvezem én a strandot…” – az aprónép mosolyfutamán a Pancsoló kislány muzsikájára gyülekeztek a fruskák és a legénykék, persze a szülők vagy a nagyi kíséretével. Többen kisbiciklikkel vágtak neki az 1 kilométeres távnak, néhány anyuka és apuka babakocsit tolva. Hja, kérem, nem lehet elég korán kezdeni!

A szpíker, Kaufer Tamás intésére aztán váltott a zene, s máris az AC/DC dübörgött a hangszórókból. És vezényelt Kaufer: Vigyázz, kész, rock and roll! A felnőttek rajtja előtt meg a Lord dala szólt: „Kifutok a világból, lefutok a Földről…” Persze, senkinek sem kellett a mintát követni: a hétköznapi hősök a Hősök teréről indultak, és versenytávtól függően 1, 2, 3 vagy 4 kör megtételét követően ugyanoda érkeztek be. A „négykörösök” 21 kilométert, azaz félmaratont teljesítettek, s ebből osztással könnyedén kiszámolható a három rövidebb táv hossza. Kiváló hosszútávfutók, triatlonisták is ott voltak a viadalon, közöttük Janota Zoltán és Szőke Marianna.

A művelődési központban mindeközben az egészségnap szűrésein vehettek részt a bogárdiak.