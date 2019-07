El akarták vinni a támadó rottweilert – megdöbbentő történet következik

Megdöbbentő történések közepette folyt le a csókakői kutyatámadásban érintett rottweiler két hetes karanténja. A gazdák el akarták vinni a kutyát, de erre már nem kerülhet sor: elaltatták.

Ahogy azt két hete megírtuk, egy kétéves kislány esett egy megvadult rottweiler áldozatául Csókakő egyik utcájában. Az állat nem kegyelmezett, a gyermek életéért egész éjjel küzdöttek az orvosok. Azóta a kislány jobban van, kikerült az intenzív osztályról – bár még számos műtét vár rá. Az állatot két hétre karanténba zárták, megfigyelésre, hogy kiderüljön, mi legyen a sorsa. A két hét lejárt, ám a nyilvánosság nem tudott arról, ami ez alatt az idő alatt történt. Fűrész György, Csókakő polgármestere megdöbbentő jelzést kapott az ASKA Alapítványtól, ahol az ebet megfigyelés alatt tartották. Mint fogalmazott, őt is és a jegyzőt is ledöbbentették a hallottak, majd közölte: az állatot azóta elaltatták. De amíg erre nem került sor, sok minden történt… A telep munkatársai nyilvános posztban írták meg az elmúlt időszak eseményeit, mert olyan döbbenetes helyzetekbe keveredtek, amilyenbe talán még soha. Igaz, nem azonosították be a konkrét ügyet, de a csókakői polgármester ezt megtette. Ezért ebből idézünk.

„Az elszállításkor, gazduram volt a helyszínen, ő volt az egyes számú cinikus, aki váll rándítással közölte, hogy van ilyen, hogy kiszökik egy kutya, és támad. Kifizetjük, amit ki kell. Vérforraló hozzáállás, miközben egy 3 éves gyerek életéért küzdenek az orvosok. Még talán sokknak is gondolhatnánk ezt a viselkedést. De, kiderült, ez bizony nem az. Ez az alapállás a családnál, akiket baromira nem érdekel, hogy élet-halál között fekszik egy gyerek, akinek élete végéig maradandó sérülései lesznek. Miért mondom ezt? Mert megjelent anyuka is, gyerekestől!!! a megfigyelési idő végén. No, meg két civil ruhás rendőr kíséretében, hogy már pedig vinnék a kutyát, mert abból rendőrkutya lesz.” – áll az elbeszélésben, ami így folytatódik: „Azonnal hívtam az illetékes kapitányságot, ahol legalább annyira hüledeztek, ahogy én, és az első reakció az volt, hogy ezek tuti, beöltözött állatvédők. Rendőrautóval? Ezzel pont annyit értem el, hogy innentől aztán már senki nem ért semmit.”

Ám a történetnek, mint kiderült, itt még nem volt vége: „kisnagyság ismételten a kapuban állt, persze kopasz, kigyúrt legénykével. A legényke meg, mint börtönőr mutatkozott be, melldomborítással, hogy ő a hatóság. Hát, nem kedves. Hol van az az ominózus határozat, amivel itt intézkedne? Természetesen nagy duma most is elhangzott, milyen nagy kutyás. Rákérdeztem, tisztában van-e azzal, hogy milyen kutyáról beszélünk? Tudja, hogy egy kis gyermeket mart meg, okozott súlyos sérüléseket. Persze, hát van olyan szituáció, amikor gyerekre kell kutyát küldeni. Na, itt volt az a pillanat, amikor minden cérna elszakadt. Olyan nincs, hogy kutyát kell küldeni egy gyerekre. De, szerinte van, és ez a kutya, aki már támadt gyerekre, erre a feladatra tökéletes. Ránéztem az anyának nevezett lényre, hogy ott vannak mellette a gyerekei, ha az övéivel történne mindez, akkor is csak a vállát rángatná? Még csak választ sem kaptunk, csak lobogtatta a törzskönyvet, amivel tovább adná a kutyát. Természetesen ismét értesítettük a rendőrséget, így hát elinaltak.” Ez volt az a pont, amikor nyilvánosságot kellett, hogy kapjon az elmúlt két hét eseménysorozata.

Információink szerint egyébként az elmúlt időszakban nem látták a családot Csókakőn, ellenben egy kutya továbbra is ott kapott helyet.

Tudomásunk szerint a rendőrségnél belső vizsgálat indult az üggyel kapcsolatosan, ugyanis a gyepmesteri telepnél magukat rendőrnek mondó és rendőrautóval érkező személyekről a helyi kapitányságon nem tudtak semmit. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság az ORFK-hoz irányította a hírlapot. Megkérdeztük, valóban indult-e vizsgálat az ügyben, s ha igen, hol tart, mit lehet tudni? Úgy tudjuk, a rendőrautó rendszáma is rendelkezésre áll az ügy tisztázásához. Továbbá azt is szeretnénk tudni, hová való rendőrök voltak, milyen célból érkeztek, utasításra vagy magánkezdeményezés gyanánt. Más hivatalok válaszait is várjuk még a témában.