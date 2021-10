Ritka élménnyel gazdagodtak a diákok Iszkaszentgyörgyön

Ritka élményekben lehetett részük a diákoknak kedden a Magyar Honvédség pályaorientációs napján.

– A Gidránt még én sem láttam eddig élőben – mondta a szolnoki Különleges Rendeltetésű Ezred állig beöltözött és felfegyverzett katonája a néhány éve a Magyar Hadseregben is rendszeresített, Polaris elnevezésű könnyű terepjáró mellett állva. Ezt a járművet nemcsak megnézhették, de bele is ülhettek a diákok. Az új fejlesztésű, egyelőre még török gyártmányú Gidránt, ami Tatáról érkezett, csak kívülről lehetett szemügyre venni, ám így is impozáns látványt nyújtott. Mindezek mellett a fiataloknak lehetőségük volt felpróbálni a golyóálló mellényt és a sisakot, megnézni és kézbe venni különböző fegyvereket, a mobil airsoft lőtéren pedig ki is próbálhatták célzótudásukat. Tartottak pályaorientációs előadást is, valamint hallhattak élménybeszámolót egy külföldi missziót is megjárt katonától.

A nap nyitányaként katona­zenekar játszott az iskola előtti sportpályán, majd Garas ­László vezérőrnagy, az MHP törzsfőnökének műveleti helyettese, a Magyar Honvédség negyedik embere nyitotta meg a programot, melynek fővédnöke a Magyar Honvédség parancsnoka, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy volt. – Amikor a nyár elején elkezdtük szervezni a mai napot, csak titkon reméltük, hogy mindaz a sok elem megvalósul, ami ma a kastély udvarán összejött. Iskolánk korábbi tanulói közül többen is szolgálnak a honvédség kötelékében, innen is jött az ötlet ennek a hivatásnak a bemutatására. Érdekes, hogy nemcsak a fiúk, de a lányok is nagyon várták ezt a napot – mondta Koncz Gábor, az iskola igazgatója, aki hozzátette, korábban a Székesfehérvári Tankerület egyik intézményében sem volt még ilyen magas szintű katonai rendezvény.