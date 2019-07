Riasztás: vigyázat, szén-monoxid-veszély!

Az utóbbi években a szakemberek nagyon sok helyen nagyon sokszor hívják fel a figyelmet arra, hogy vigyázzunk a szén-monoxiddal a lakásokban, mert se színe, se szaga, a mérgezése pedig kisebb mértékben is halálos. Ezért javasolják, hogy aki csak teheti, vegyen egy szén-monoxid- vészjelzőt, vagyis egy olyan készüléket, ami rögtön érzékeli, ha a lakásban szén-monoxid terjed, és azonnal riaszt.

A mostani kánikulai időben az átlagosnál veszélyesebb a helyzet, mivel mindenki zárja az ajtókat-ablakokat, hogy a forró levegő ne jusson be a lakásokba, ezért gyakorlatilag az otthonokban áll a levegő. De térjünk a tárgyra! Mitévő legyen az emberfia, ha beriaszt a szén-monoxid-vészjelző? A készüléken jól olvashatóan ott áll, hogy riasztás esetén mi a teendő. Az egyik pont: „Lépjen kapcsolatba a gázszolgáltató segélyhívó szolgálatával.” De miért is hoztuk fel a témát? Egy olvasónk keresett meg minket azzal, hogy nála előző nap este riasztott a szén-monoxid-vészjelző, és ezután szinte teljesen tehetetlen volt. A szolgáltató ugyanis azt mondta, ilyen esetekben nekik nincs tennivalójuk, csak akkor, ha a gázóra a lakásban van. Ez esetben a lépcsőházban volt, ezért azt javasolták, keressen egy gázkészülék-szerelőt. Ez még a délelőtti órákban sem könnyű mutatvány, nemhogy az estiekben – mondta.

Tehát mit is tehet a halandó, ha beriaszt a szén-monoxid- vészjelzője? – Nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, előfordulhat téves riasztás. Sőt, ebben a melegben sok helyen áll a levegő. Mindenki cseréli a nyílászárókat, de arról elfeledkeznek a szakemberek, a megrendelő pedig nem is tud róla, hogy az ablakoknak csukott állapotban is szellőzniük kell, ezért szellőztetőnyílást kell elhelyezni rajtuk. Egyébként első lépésként ki kell nyitni az összes ajtót, ablakot, elzárni a gázcsapot, majd segítséget hívni. Megkerestük ez ügyben Varga Ivettet, az E.ON sajtóreferensét, aki így válaszolt: – Az E.ON ilyen esetekben tényleg csak akkor avatkozik be, ha a mérőóra a lakáson belül van. Ennek az az oka, hogy az E.ON csak a saját tulajdonáért felelős. Ha az óra a lépcsőházban van, akkor odáig, ha a lakásban, akkor is az óráig. Mivel a lakásban a mérőig vezető csőnek a szolgáltató a tulajdonosa, és ebben is lehet bármilyen hiba, azt nekünk kell elhárítani.

A fent említett esetben a katasztrófavédelemhez kell fordulni. Szabó-Bisztricz Anett Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivő is készségesen tájékoztatta lapunkat az eset kapcsán: – Szellőztetni kell, majd a lakást elhagyni, és rögtön hívni a 112-es telefonszámot, vagyis a tűzoltóságot, ilyen esetekben ők intézkednek. A tűzoltóság kivonul, ha nincs baj, vagyis fölösleges volt a riasztás, akkor sem kell tartani attól, hogy fizetni kell a kivonulásért, mert első a biztonság! Ám nem árt évente egyszer a készüléket ellenőrizni, mert hibás lehet, lemerülhet az akkumulátora, lejárhat a szavatossági ideje, ezekben az esetekben is jelez a készülék. Ajánlatos a gázbojlert vagy a kazánt is időnként szakemberrel átvizsgáltatni. Azonban akkor, ha a riasztás „jogos” volt, úgy mindenképpen szerelőhöz kell fordulni. Lényeges azt is tudni, hogy a jó minőségű készülékek – a szakember szerint – nagyon érzékenyek, a legkisebb szén-monoxid-jelenlétre riasztanak, sőt néha még egy cigaretta füstjének hatására is működésbe lépnek. Vagyis: nem kell pánikba esni, szellőztessünk, hagyjuk el a lakást, majd tárcsázzuk a 112-t!