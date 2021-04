Részleges iskolanyitás lesz hétfőtől Fejér megyében is

A legfrissebb rendelkezések szerint hétfőn várják az iskolákban az alsó tagozatos diákokat. Az iskolanyitásra már nagyon készültek az intézmények s a szülők is, így megkérdeztünk több érintettet, mire számítanak és milyen intézkedéseket tesznek.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: komoly jobboldali erő a láthatáron

A közoktatási intézmények számára online értekezletet tartottak a tankerületek, ahol a felvetődő kérdéseket vitathatták meg. Mindezek mellett az irányadó a kormány és Maruzsa Zoltán államtitkár április 14-én tett bejelentése, amely szerint csak az alsósok számára kezdődik meg hétfőn a jelenléti tanítás, a felső tagozatos diákok oktatása továbbra is online formában zajlik. Az 1–4. osztályos tanulók szülei viszont dönthetnek úgy, hogy otthon tartják gyermekeiket.

A tankerületi központok tájékoztatása szerint ebben az esetben a szülők kérvénnyel fordulhatnak az intézményvezetőkhöz, hogy a hiányzást tekintsék igazoltnak.

Dupla munka azonban nem várható el a pedagógusoktól, tehát a jelenléti oktatás után már nem fognak online órát is tartani az iskolától távol maradó diák számára. Így a tankerületek tanácsára a tanárok a tanulmányi rendszerbe töltik fel a feladatokat, amiket otthon a szülők segítségével dolgozhatnak fel a gyerekek. Mindez nem akadályozza azt, hogy a diákok teljesítményét osztályzatok formájában is értékeljék. A tankerületi központ tájékoztatása alapján önmagában nem jelent problémát, ha valaki ebben a helyzetben 250 óránál többet hiányzik. Ugyanakkor ha a mulasztott órák száma meghaladja a kritikus határt, és a tanulónak nincs elegendő osztályzata, akkor az év végén osztályozó vizsgával zárhatja sikeresen a tanévet.

A kulcsszó: óvatosság

De visszakanyarodva az iskolákra: az óvatosság fokozottan érvényesül a tantermi oktatásnál is. Erre enged következtetni, hogy az általunk megkérdezett igazgatók mindegyike kéri a maszkot a gyerekektől órán is. A gárdonyi általános iskolában is ez a helyzet – vázolta fel Lábodi Zoltán igazgató, s hozzátette:

– A honvédség az iskolát fertőtlenítette, saját munkatársaink is megtettek mindent, felkészültek vagyunk. Pedagógusaink többsége megkapta az oltást, csak azok nem, akik nemrég estek át a betegségen, ők még várják a lehetőséget. Belépéskor a lázmérés marad továbbra is, ahogy a kézfertőtlenítés is. Az órán már korábban is kötelezővé tettük a maszkhasználatot, persze ezt továbbra is gyerekbarát módon kérjük. Sokat szellőztetünk, akinek légzési gondja akad, nyugodtan lehúzhatja a maszkot kicsit. Azt, hogy nem jönnek a felsősök, nagyon sajnáljuk, de megértjük – fogalmazott az igazgató, hozzátéve, azt még nem tudni, hányan élnek az otthon maradás lehetőségével, ez hétfőn derül ki.

A Comeniusban is indul

Az április 19-i iskolai oktatás a fehérvári Comenius Angol–Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskolában is megkezdődik.

– Dolgozóinkat beoltották, legalább egy oltása már minden pedagógusnak van – mondta Rockenbauer Lajos igazgató, hozzáfűzve, hogy az iskolában továbbra is kötelező a kézfertőtlenítő használata a bejáratnál. Több ponton lesz lehetőség ezek használatára, ahogy ez volt korábban is: az emeleten, a folyosókon, a mosdók mellett. Az iskola minden diák számára biztosít textilmaszkot, ha kérnek. A lényeg, hogy mindenki viselje azt – hangsúlyozta az igazgató, s elmondta: mostantól órán is kötelező lesz a maszk viselése, ez alól csupán az udvari szabadidős tevékenységek jelentenek kivételt. A tantermek gyakori szellőztetése és a lehetőségek szerinti távolságtartó ülésrend szintén a biztonsá­got szolgálják. Iskolanyitáskor min­den egészséges tanulót várnak, de a diákok és a szülők dönthetnek úgy, hogy továbbra is otthonról folytatják a tanulást. Ez azonban április 19-ét követően másként valósulhat meg, mint eddig.

– Az online, aktív jelenlétet megkívánó távoktatási forma nem lesz tovább tartható, miközben tanáraink tantermi tanítást is végeznek. Az otthon töltött időszak igazolt hiányzásnak számít, mely idő alatt a pedagógusok online küldik a tananyagot a diákoknak. Nem lesz azonban online tanóra, a kapott anyagokat önállóan kell feldolgozni – mondta az igazgató.

A szülők bizonytalanok –erre enged következtetni az a közösségi oldalas szavazás, melyből kiderült: szinte fele-fele arányban vannak, akik viszik, s akik otthon tartják majd a gyereket a jövő héten. „Én viszem, már nem bírom tovább” – szakadt ki egy háromgyerekes szülőből, amikor megkérdeztük, mi a terve az iskolanyitás kapcsán. Mások még várnak, mert például kis testvér miatt meg tudják oldani az otthoni tanulást. Az oktatás tehát most még csak „felemásan” indul el.