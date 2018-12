Rénszarvasok járnak Nyéken

A kápolnásnyéki önkormányzat egyik kreatív dolgozója, Istvánovics Renáta még tavaly vetette fel, mi lenne, ha Nyéken készíttetnének egy rénszarvasos szánfogatot a Vörösmarty téren álló karácsonyfa és betlehem mellé. Renáta gondolata valósággá vált: nagy siker volt, a gyerekek szívesen fotóztatták magukat a szánban ülve.

Az idei karácsonyi időszakban a szarvasok ismét szóba kerültek, Podhorszki István polgármester arra gondolt, készüljön el a mesében is szereplő nyolc rénszarvas és a kilencedik, piros orrú Rudolf is. A gondolatot tettek követték. Asztalos István kifűrészelte a többi rénszarvast is, de a polgármester még azt is kitalálta, hogy Rudolf, a vezér és az első négy rénszarvas emelkedjen az ég felé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezt Horváth László helyi vasszerkezeti szakiparos oldotta meg. A kifestésben a polgármesteri hivatal munkatársai közül is segédkeztek. A díszvilágítást Póder Tamás készítette el, de még sok nevet lehetne felsorolni, akik hozzájárultak a nyéki rénszarvasok történetéhez.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS