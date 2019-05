Rengeteg panasz érkezett a fehérvári közlekedésre a lakossági fórumon

Lakossági fórumra várta a 11. számú körzet lakóit Deák Lajosné önkormányzati képviselő. Jöttek is a Kadocsától, a Lehelen és a Kistelekin át a Fiskális utcáig mindenfelől. Bár nem voltak túlzottan sokan, a Hétvezér-iskola bármelyik tanterme szűk lett volna, az ebédlő kényelmesebb helyszínül szolgált.

A képviselő nem egyedül ült szembe a polgárokkal, balján Cser-Palkovics András polgármester ült, s mellettük a különböző szervek, cégek, a Városgondnokság, a Depónia, a rendőrség, a Közlekedési Iroda vezetői, munkatársai. A létszám kapcsán az igazság kedvéért meg kell említeni, aligha közlekedési nehézségek miatt voltak relatíve kevesen: az elmúlt években nagyon sokan kérdezik a polgármestert a virtuális térben zajló fogadóóráin.

No, mi foglalkoztatja nagyon a 11. számú választókörzetben élő megjelent kérdezőket? Miben várják a város vezetőinek segítségét?

Egy Katona utcában élő, nyolcvanéves elmúlt úr a szomszédjai válaszfalbontó kedve miatt tehetetlen. A társasházban, ahol él, többen is kibontották lakásuk belső falait. A szerkezeti bolygatás, úgy véli, úgy tapasztalja, fenyegeti otthonának stabilitását. Kifejtette, egy élet munkájának eredménye ez a lakás. Nehéz lenne nem együtt érezni vele. A férfi a jegyzőhöz, Bóka Viktorhoz, illetve az építésügyi hatóságokhoz fordulhat, birtokvédelmi eljárást érdemes kezdeményeznie. Esetlegesen kérje a társasház közös képviselőjének közbenjárását, kapta tanácsul.

Gondok a közlekedéssel

Rengeteg panasz érkezett a fehérvári közlekedésre, a körzeten belül és kívül is több gócpontot felemlegettek az emberek. Próbáljanak csak eljutni a Deák Ferenc utcából a Széchenyire! Vagy a Piac tértől az Auchanig! Ajánlotta egy férfi.

Nos, jövőre indul a déli összekötő építése, illetve a 81-es és a 63-as utak fejlesztése is segítheti a fehérvári belső közlekedést is.

Más a Kadocsa utca állapotát kérte számon. Egy férfi egyenesen azt mondta, már nem szívesen tartózkodik otthonában, olyan zajos az előtte lévő szakasz. Egyik nap 73 kamion áthaladását számolta össze! Kilenc centiméteres nyomvályút is mért az úton. A mérést bizonyára nyugalmasabb forgalom mellett végezte el. A polgármester, illetve Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője értette a problémát, ám azonnali megoldással nem ők szolgálhatnak. Tudni illik nem minden fehérvári utat kezel az önkormányzat. A Kadocsa utca a Magyar Közúthoz tartozik. Nagy Zsolt megígérte, csütörtökön egyeztet velük terveikről. A polgármester elmondta, vizsgálják annak lehetőségét, hogy egy, a nehézgépjárművekre vonatkozó útdíj bevezetésével elvegyék a városon csak áthaladni óhajtó gépszörnyek kedvét a behajtástól. Illetve szó volt arról is, üdvös volna, ha mind többen vennék igénybe a közösségi közlekedést.