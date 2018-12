Reneszánsz menyegző – Felidézték Mátyás és Beatrix esküvőjét

A Mátyás király-emlékév záróakkordjaként került sor szerdán a Szenti István Király Múzeum rendezésében létrejött Királyi Menyegző programsorozatra.

A záróesemény tematikus vázát Mátyás király és Beatrix esküvője adta – amely ugyan Budán esett meg 1476. december 22-én, de a történeti források szerint a királyi pár első személyes találkozására 542 éve épp e napokban került sor Fehérvárott, ahol Beatrixot királynővé koronázták – s csak aztán jött a budai lagzi.

A 14 órakor három helyszínen elindult programsorozat keretében a Fő utcán sétálók Benkő András historikus énekmondó műsorába kapcsolódhattak be a Mátyás emlékműnél. A lantkísérettel előadott dalokat korabeli történetekkel fűszerező előadó a hideg ellenére is fürge ujjakkal varázsolt reneszánsz „lakodalmast” az emlékmű gótikus ívei alá.

A fázósabbak, szintén 14 órától, a Rendház épületében két program közül is választhattak. Az emeleti kisteremben játszóház indult általános iskolásoknak, akik a királyi menyegző kellékeit készíthették el különféle anyagokból. A szorgos zsivajban a lányok esküvői ékszereket és fátylakat, míg a fiúk inkább méltó lovagi fegyverzetet igyekeztek létrehozni. Külön szekció foglalkozott a pomanderkészítéssel, ami a korabeli női divat elmaradhatatlan kelléke volt. A múzeumpedagógusok segítségével a gyerekek a reneszánsz női ruházatról aranyos zsinórokon függő, feldíszített, illatos gömböket közel eredeti módon és anyagokból készítették el.

Még mindig csak 14 órától a Rendház földszintjén az Étekfogó vette kezdetét, amely nem csak informatívnak, de ízletesnek is bizonyult. A Mátyás lakodalmas asztalát rekonstruáló installációt ugyanis, a rózsavizes kézmosást követően meg is lehetett kóstolni – természetesen a műpáva és műmalacsült kivételével. A roskadozó asztalon azonban így is maradt épp elég korabeli finomság, főképp aszalt gyümölcsök és magvak, de olívabogyó és marcipánkockák is, és a csipegetés közben megtudhattuk, mennyi újdonság érkezett Beatrix királynővel Mátyás udvarába.

A gazdag programokkal folytatódó nap további részében volt zene, tűzijáték és táncelőadás – a Mátyás király-emlékév méltó lezárásaként.

