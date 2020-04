Rendkívüli: újabb információk a fehérvári kórház vezetőségváltásával kapcsolatban

A Fejér Megyei Hírlap szerkesztősége újabb információkat tudott meg a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezetőváltásával kapcsolatban.

Még április 11-én, húsvét szombatján elsőként számoltunk be arról, hogy a Fejér megyei kórház akkori főigazgatóját, Csernavölgyi Istvánt az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós április 9-én, csütörtökön felszólította, adja át hivatalát. A miniszter indokként adatszolgáltatási késedelemre hivatkozott. Erre reflektálva Csernavölgyi István lapunknak elmondta, egy alkalommal valóban előfordult, hogy az elektronikus adatszolgáltatás késett, de meggyőződéssel állította, hogy ezen adatok elküldése nem tartozik a főigazgatói feladatok közé. Leváltása után Reiber István orvosigazgató vette át ideiglenesen a kórház irányítását. Ő egy nappal ezután ‒ meglepetésszerűen ‒ lemondott, majd napokkal később elhagyta a kórházi menedzsment kötelékét és ma a COVID-19 munkacsoportban folytatja tevékenységét.

Kásler Miklós miniszter április 12-ei hatállyal Bucsi László címzetes egyetemi docenst, a Mozgásszervi Sebészeti Centrum vezetőjét nevezte ki a megyei kórház főigazgatói posztjára. Bucsi László még azon a napon kijelentette: a késedelmes adatszolgáltatással kapcsolatos ügyben vizsgálatot fog elrendelni. A címzetes egyetemi docens a húsvéti időszakban hivatalosan meg is kezdte főigazgatói tevékenységét a Szent György kórház élén. Ennyit tudunk ma biztosan, hitelesített, megerősített forrásokból.

A belső vizsgálatról, annak eredményéről Bucsi Lászlónál is érdeklődtünk újonnan, ám a főigazgató a válaszadást elhárította azzal, hogy az üggyel kapcsolatban nem áll módjában nyilatkozni. Ugyanakkor belső kórházi körökből úgy értesültünk, Reiber István lemondása és távozása a menedzsmentből azért történt, mert a korábbi adatszolgáltatási késedelemért ő volt a felelős. Ugyancsak belső informátorainktól úgy tudjuk: Bucsi László „felajánlotta” Reiber Istvánnak, hogy amennyiben pozíciójáról önként lemond, a COVID-19 munkacsoportban folytathatja munkáját, szoros együttműködésben a menedzsmenttel. Ha ugyanezt a vizsgálat deríti ki, szigorúbb retorzió várható.

Az ügyben a korábbi főigazgatót, Csernavölgyi Istvánt is megkerestük, ám ő lapunk kérdésére csupán a korábban elmondottakat nyilatkozta: nem az ő személye, hanem a betegek és a gyógyító kollektíva most a legfontosabb. A témakörben a másik érintett felet, Reiber Istvánt is igyekeztünk megszólaltatni, aki azt mondta, ebben a kérdésben Bucsi László főigazgató nyilatkozata a mérvadó ‒ aki, mint korábban írtuk, a Fejér Megyei Hírlapnak szintén nem nyilatkozott.