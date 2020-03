Fejér megyei körkép: rendkívüli szabályok árnyékában élünk

A korlátozás első napján, szombaton a fehérvári városi piacon, és a szomszédos bevásárlóközpont előtt, illetve az épületben is rendőrök, katonák segítettek abban, hogy a szokatlan, új szabályoknak érvényt szerezzenek.

– Kérem, álljon meg, 10 percet még várnia kell, míg bemehet az eladótérbe! – mondta udvariasan, de igen határozottan szombat reggel 9 óra előtt pár perccel a Budai úti nagy­áruház egyik alkalmazottja egy idős, nagyjából nyolcvan­éves néninek. A hölgy ugyan szájmaszkban érkezett párjával a boltba, de – mint az elcsípett beszélgetésből kiderült – halvány fogalma sem volt arról, hogy mit is takar a 28-ától bevezetett kijárási korlátozás. Férje nyugtatta őt, várják meg a 9 órát. Addigra egyébként már mintegy kéttucatnyi idős ember várt a bejutásra, miközben a fiatalabb korosztályt gyakorlatilag minden második percben felszó­lította a hangosbemondó az áruház mielőbbi elhagyására. Ez egyébként rendben meg is történt.

Torlódás a városi piacon

Szombat reggel a fehérvári városi piacon elsőre sokaknak szembetűnő lehetett, hogy bizony az árusok túlnyomó többsége 65 év feletti. Mint megtudtuk, a korlátozás rájuk nem vonatkozik, így ők kortól függetlenül a nyitvatartási idő alatt jelen lehettek a piac területén.

Az eddig megszokotthoz képest csak két bejáraton lehetett a piac területére lépni, mindkét helyen a Városgondnokság munkatársai felügyelték a betérő vásárlókat. Amennyiben a vásárlók életkori besorolása nem volt egyértelműen megállapítható, személyazonosító igazolvány felmutatását kérték a szakemberek, akiknek munkáját a rendőrség is segítette.

Kilenc óra előtt nem sokkal csupán néhány vevő nézelődött a portékák között. Az idő előrehaladtával hangosbemondó figyelmeztetett: kilenc órától kizárólag 65 év felettiek tartózkodhatnak a piacon. Tíz perccel a vízválasztó időpont előtt már mintegy 20-30 idősebb ember várta, hogy beengedjék őket. Habár ki van írva, hogy a legalább másfél méteres távolságot be kell tartani, ezt egyáltalán nem vették figyelembe a jelenlévők.

Az érkezők nagyobb része szájmaszkot viselt, de még mindig sok vásárló érkezett anélkül, hogy bármilyen védelmi eszközt viselt volna. Gumikesztyűt csupán néhány emberen láttunk. Sorban állás közben szintén nem tartották be az emberek a kért, legalább másfél méteres távolságot, a megszokás győzött.

Hipermarket és posta

A piactól nem messze lévő üzletházban a hipermarket bejáratánál a biztonsági szolgálat mellett a rendőrség és a katonaság szolgálati egységei is felügyelték a szabályok betartását. Több 65 év alatti vásárló érkezett 9 óra után, volt olyan, aki megértően visszafordult, mások kisebb felháborodás keretében próbálták megérteni a helyzetet. A gyógyszertár előtt türelmesen vártak az emberek, figyelve az egymás közti távolság megtartására.

Ami a postahivatalt illeti – habár erre konkrétan nem tér ki a hivatalos tájékoztatás –, 65 év alattiak nem léphettek be a posta területére. Ez amiatt okozhatott nehézséget, hogy a korábbiaktól eltérően már 12 órakor bezárt a hivatal, így a 65 év alatti korosztálynak gyakorlatilag csak reggel 8 és 9 óra között lett volna lehetősége a postai ügyek elintézésére.

Volt, akit elküldtek

A Jancsár úti piacra nagyjából 10 órakor érkeztünk. A bejáratnál tábla figyelmeztetett az életkori megkötésre és a legalább kétméteres távolság betartására. Mint megtudtuk, sok nyugdíjas eljött a reggeli órákban, mert már megszokták, hogy a szombat reggel mindig piacozással kezdődik. Őket természetesen el kellett küldenie a rendért felelős illetékesnek, aki elmondta, a vásárlók nagyobb része együttműködő volt, csupán néhány esetben volt kisebb ellenvetés.

Volt olyan árusító aki elmondta, a bevételkiesés miatt a korlátozás ideje alatt már nem árusít tovább.

Fertőtlenítik a főbb helyeket

Alig számlál ezer léleknél többet Kajászó községe, ám a polgármester, Császár Roland a település hivatalos közösségi média felületén osztotta meg videóban a lakossággal a koronavírus-járvánnyal szembeni intézkedéseket. Elmondása szerint napi rendszerességgel fertőtlenítik és permetezik a lakóközösség által leginkább igénybe vett területeket (buszmegállók, gyógyszertár, orvosi rendelő), emellett felkérte a boltosokat és a postán dolgozókat is, hogy tegyék meg ugyanezeket a lépéseket. Tiltásba adta továbbá az avar és kerti hulladékok égetését is a lakosság egészsége és a környezet védelmének érdekében. A település jelenleg 3500 maszkkal rendelkezik.

Probléma a szennyvízzel

Kulcson is javában zajlik már a járvány elleni védekezés, ez azonban problémákat is felvet a községben. Az önkormányzat közleményben tudatta, hogy a szennyvíz szállításból adódó kintlévőségeik olyan nagy összegre emelkedtek, hogy ezzel a közszolgáltatás mindennapi működését veszélyeztetik, ezért kérik a lakosokat, hogy tartozásaikat minél gyorsabban egyenlítsék ki.

Megérkeztek a mosható szájmaszkok

Sárkesziben a veszélyhelyzet bejelentésétől kezdődően folyamatos a fertőtlenítő permetezés: a közintézményeket, a boltok környékét, a buszvárókat, a játszótereket, a közterületi bútorzatot fertőtlenítik. Az önkormányzat intézkedése elsősorban a megelőzésre fókuszál – tájékoztatta lapunkat Kőhegyi László polgármester. Megérkeztek a 600-as lélekszámú kis faluba a mosható szájmaszkok, melyet elsőként az idősebb korosztálynak osztanak ki térítésmentesen, majd folyamatosan a lakosságnak. Megkezdték az óvodások és iskolások ebéd házhoz szállítását a nádasdladányi óvoda konyhájáról. A felnőtt- és gyermekorvosi ellátás – telefonos kapcsolat révén – folyamatosan működik. Számba vették az idős embereket, megszervezték szükség szerinti ellátásukat.

Önkénteseket toboroznak

A szabadbattyáni polgármesteri hivatalban határozatlan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kérik az állampolgárokat, hogy csak halaszthatatlan esetben (például anyakönyvi ügyintézés) és előre egyeztetett időpontban menjenek a községházára. Ügyfélkapus hozzáférés hiányában a veszélyhelyzet ideje alatt a hivatal a közvetlenül email üzenetben elküldött beadványokat is fogadja ([email protected]). Szabó Ildikó polgármester felhívást tett közzé: önkénteseket várnak arra az esetre, ha szükségessé válna a munkájuk, ugyanis azzal is időt nyerhetnek, ha már most elkezdik a toborzást: a [email protected] email címen lehet jelentkezni.

A zárkózottság most valóban jól jön

Száron bezárták a sportcsarnokot, a kultúrházat és lemondtak minden rendezvényt. Az óvodában is csak ügyeleti rendszer működik, viszont a konyhán főznek. Németh Norbert, a település polgármestere lapunknak úgy nyilatkozott, a száriak szabálykövetők, fegyelmezettek, a családok pedig összetartók. Szárt sokszor érte korábban az a vád, hogy nagyon zárt település, ahol az idegeneket nehezen fogadják be, az emberek távolságtartók. Ez a viselkedési forma, amely valószínűleg a régi kolerajárvány idején alakult ki, és amire ma is emlékeztet a templom mellett álló kereszt, a polgármester szerint most előnyt jelent számukra. Száron is folyik az önkéntesek toborzása, a rászorulók ellátásának megszervezése és örömteli, hogy a faluban is vannak jótékony adományozók, akik segítik az önkormányzatot a jelen helyzetben.

Jó, hogy épp most nyílt meg a bolt

Újbarok közös hivatalt működtet Szárral, valamint az újbarki gyerekek Szárra járnak óvodába és iskolába, ezért a veszélyhelyzet kihirdetése óta a megszületett döntések egy részét is közösen hozták. Ahogy azt Schnobl Ferenc polgármestertől megtudtuk, az orvosi rendelés meghosszabbított időben, de elsősorban telefonos egyeztetés alapján folyik. Telefonon működik a gyógyszerfelíratás, a kiváltásban az önkormányzati dolgozók segítenek. Nagy szerencse, hogy éppen a múlt héten nyitott meg a település első boltja, így már helyben is beszerezhetők az alapvető élelmiszerek. Az önkormányzat elsősorban az időseknek és a krónikus betegeknek igyekszik szükség esetén védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt biztosítani. Hatósági karanténban lévő Újbarokon nincs és az újbarkiak is láthatóan betartják az előírásokat.