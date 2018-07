Egy önkormányzati cég lesz a Sóstói Stadion üzemeltetője

A város egyik cége, a Városfejlesztési Kft. lesz a Sóstói Stadion üzemeltetője. A MOL Vidi FC bérlő lesz. Rendkívül közgyűlés volt a Városházán.

– Számos olyan ügy van, amellyel nem szerettünk volna várni – mondta Cser-Palkovics András polgármester a zárt ülésről kilépve.

A Széchenyi út felújításával kapcsolatos műszaki döntések sürgősségét, a Corvinus Egyetem fehérvári campusához szükséges közmű-kiépítési közbeszerzések startját és az Aranybulla-emlékmű környezetének megújításával összefüggésben lévő döntéseket emelte ki egyfelől.

A lassan felépülő Sóstói Stadion üzemeltetőjéről és leendő bérlőjéről is döntöttek. Az erről szóló első pályázatra egyetlen jelentkező sem akadt. A másodikra már igen.

– Az üzemeltető a Városfejlesztési Kft. lesz, tehát a város tulajdonát a város egy cége fogja üzemeltetni. A stadion bérlője a MOL Vidi lesz – adta hírül a polgármester.

Persze, ki más rúgná a bőrt a fehérvári stadionban, ha nem a Vidi? Öröm, hogy az építkezés után hazatalál a klub a városba, ahol otthon van.

Háromféle helyiségcsoport lesz a stadionban. Lesznek olyan helyiségek, amelyeket az önkormányzat használ majd, például a Sóstó Természetvédelmi Terület látogatóközpontját. A város dolga lesz a stadionban található pub és büférendszert üzemeltetni, ehhez partner találni.

Bizonyos részek csak a focicsapaté lesznek, ilyenek az öltözők, a klub múzeuma, a Vidishop és egyes, piaci alapon bérbe vett irodahelyiségek. A harmadik csoport azon területek összessége, amelyeket csak meccsnapok bérel ki a klub.

– Ezért meccsnapokon 4 millió forint plusz áfát fizetnek a Városfejlesztési Kft. részére – mondta Cser-Palkovics. – Egyéb napokon az adott helyiségeket az önkormányzat hasznosíthatja, kiadhatjuk rendezvényekre, konferenciákra, akár esküvőkre is – tette hozzá.

A polgármester szerint nehéz előre megmondani, mennyibe kerül majd a stadion üzemeltetése. Reméli, többet hoz, mint visz.

– Komoly remény van arra, hogy a városnak ez jóval kevesebbe kerüljön, mint a korábbi stadion üzemeltetése. A város a bérleti díjon felül a vagyoni értékű jogokból is bevételhez – tette hozzá. A bérlet- és jegyértékesítésből, reklámjogokból, akár az esetleges, a stadion nevéből származó bevételekből is kap a város.

Kikötöttek egy garanciát: ha az üzemeltetés egy éves szaldója negatív lesz, újratárgyalják a szerződést a Vidivel, akár új üzemeltetési pályázatot írnak ki.

Cser-Palkovics András lapunk kérdésére beszélt arról, hogy a csapatnak fantasztikus hangulatot teremtő szurkolói vannak. Az ultrák távolmaradásáról szólva úgy fogalmazott, hogy visszatérésük mindenki közös érdeke.

Csór vízbázis átalakítása kapcsán is elindítottak egy közbeszerzési eljárást. Csór önkormányzata és a Fejérvíz is jelezte, felgyorsult a víz emelkedése, be kell avatkozni. A tervek elkészítése az első, ennek költségeit a Belügyminisztérium állja.