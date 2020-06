Rendben halad az útfelújítás a móri Dózsa utcában

Jövő hónap közepére fejeződhet be a Dózsa György úton zajló felújítási munka.

Szerdán ismét „élő” képviselő-testületi ülés volt Móron. A testület döntött az iskola- és ifjúságorvosi ellátásra kiírt pályázatról, amelynek értelmében e roppant fontos egészségügyi pozícióba Parajdiné Czetli Orsolya csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus – más néven újszülött-gyógyász – szakorvos kerül; augusztus 17-től, heti 40 órás munkarendben. Az új doktornő korábban a megyei kórházban dolgozott.

A pozíciót érintő változásra azért volt szükség, mert a korábbi szakorvos, Szilvási Erzsébet azt jelezte a móri hivatal felé, hogy szeptember 1-jétől már nem kívánja betölteni az iskola- és ifjúságorvosi állást.

A képviselő-testület elfogadta a 2020. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről szóló jelentést. A dokumentum tartalmát tudomásul vette a testület. Világos, hogy a koronavírus-járvány okozta gazdasági leállás kihatott a különböző fejlesztésekre is. A móri költségvetés kiadási előirányzatainak jelentős része zárolásra került, ez a fejlesztési kereteket is érintette, érinti. „Gyakorlatilag a lehetőségek csak a már megkötött szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő munkák befejezésére, illetve a pályázati forrásból megvalósuló munkákra korlátozódtak” – áll az elfogadott előterjesztésben.

A pályázati pénzek tehát megvannak, így a Dózsa György utca felújítása megtörténik, a kivitelezés folyamatban is van, a befejezés július közepén várható.