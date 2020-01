Ragaszkodnak hozzá: Várkörút, ahogy 110 éve is nevezték

A Központi Címregiszterrel kapcsolatban 2017 szeptemberében konferenciát tartottak Székesfehérvárott, ahol Cser-Palkovics András polgármester azt a kérést tolmácsolta a Belügyminisztérium illetékeseinek, hogy legyenek tekintettel a helyi kialakult szokásokra és gyakorlatra.

„Amikor sok-sok évtizedes elnevezéseket nem tudunk átvinni az informatikai rendszereken, akkor az nem megoldást fog jelenteni, hanem az emberek rosszallását eredményezi. Ha valamit ötven éve lakónegyednek hívnak Székesfehérváron, akkor a fehérváriak szeretnék azt a következő ötven évben is lakónegyednek hívni. Ha valamit Várkörútnak neveznek Székesfehérváron 110 éve, akkor szeretnék a következő 110 évben is Várkörútnak és nem Vár körútnak nevezni, attól függetlenül, hogy valaki egy budapesti irodában informatikai oldalról helyesnek tartja-e ezt” – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere, aki szólt arról is, hogy az önkormányzat kifejezetten egyetért azzal, hogy érdemes rendet tenni a címadatbázisban és szükség van a Központi Címregiszterre. Akkor sajnos nem sikerült a belügyminisztériumi számítástechnikai rendszer megváltoztatását elérni és a közgyűlés arra kényszerült, hogy a Várkörút elnevezést Várkör út elnevezésre változtassa, így, külön írva, mert akkor a számítógépes rendszerbe betáplált közterület-besorolásból (út, utca körút, stb.) már tudnak választani, anélkül pedig egy tapodtat sem.

A gép nem tudja érzékelni a közterület nevével egybeírt utat. Számomra egy telekalakítás során derült fény erre, valamint arra is, hogy a KCR (Központi Címregiszter) iroda szerint Várkörút nem létezik jogi értelemben ma Székesfehérváron, hanem csak Várkör út van. Ha ezt a gyakorlatban végrehajtják, akkor a folyamat választópolgárok tömegének és cégeknek az érdekeit sértené. Mindenkinek ki kellene cserélnie a lakcímkártyáját, a cégbejegyzését, kamarai bejegyzését, új bélyegzők, új levélpapírok, új gépjármű-törzskönyvek, jogosítványok kiállítására és számos más okmány cseréjére, társasházi alapító okiratok, földhivatali, szolgáltatói (UPC, Telecom, Digi, E.On, Fejérvíz) és számlázói nyilvántartások megváltoztatására lenne szükség és lehet ugyan, hogy illetéket nem kellene fizetni a módosítás miatt, de költséget mégis csak viselni kellene.

Mindezt azért, mert a számítástechnikai programban nem találtak megoldást Budapesten. Pedig számos olyan település van, ahol egykor várak védték az országot, így Sopronban Várkerület, Kőszegen Várkör, Székesfehérvárott pedig Várkörút elnevezést kapta az egykori várat övező terület. A hagyományok tisztelete nem csak helyi feladat. A számítógépes rendszereket emberek alkotják, olykor rosszul. Egyetértek polgármester úr korábbi javaslatával, és valamennyi Várkörúton lakó, dolgozó ember nevében kérem, hogy álláspontját fenntartva, a több mint egy évszázados hagyomány megőrzése mellett álljon ki és szorgalmazza a Várkörút elnevezés fenntartását, s ha kell a közgyűlés döntsön emellett.