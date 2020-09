Raffer Kristóf hobbija a hivatása is lehet

Tavasztól őszig országszerte számos horgászversenyt rendeznek. Raffer Kristóf, amikor csak teheti, részt vesz a megmérettetéseken. Idén számos szép sikert ért el, és bejutott az V. Method Feeder Országos Bajnokság döntőjébe.

A horgászás a táplálékszerzés egyik legősibb módja. Eleink minden lehetséges eszközt felhasználtak arra, hogy olyan horgot készítsenek, aminek segítségével minél több halat szerezhetnek. Régészeti kutatások bizonyítják, hogy csontból, szaruból, kőből is készítettek horgokat, de az elefántcsont és a mamutagyar is kiváló alapanyagnak bizonyult.

Tizenegy botot állít fel összesen, de csak egyet használ, a többi tartalék

A kezdetleges pecabotok zsinórja rénszarvasinakból vagy lószőrből állt. Később persze finomodott minden, s ma már különleges arzenállal rendelkezik a horgász, még akkor is, ha nem feltétlen a zsákmányszerzés a célja. Sokan pusztán a kihívás, a hallal való küzdelem szépségei miatt üldögélnek naphosszat a parton, s bármennyi pikkelyes jószág kerüljön is a szákjukba, mindet visszadobják a vízbe. A horgászat mint hobbi egyre népszerűbb, s hogy a horgászok ne céltalanul töltsék idejüket a víz mellett, versenyeket is szerveznek, több kategóriában. Raffer Kristóf Ráckeresztúron nőtt föl, s már kicsi gyerekként gyakran pecázott a Szent László-patakban, azaz – ahogyan a helyiek hívják – a Kanálisban. Feszülten koncentrált, a lehető legjobb csalikkal kedveskedett a vízi lényeknek, s volt, hogy sikerrel járt. Legtöbbször spiccbotozott, vagyis egy nagyon hoszszú könnyű bot végére kötötte a zsinórt, és ezzel eresztette a szereléket a vízbe.

Keszegezésre, kisebb pontyok fogására ez is kitűnő módszer. Később, mintegy hét évvel ezelőtt a sporthorgászat felé fordult, két éve komolyabb versenyeken is részt vesz: március elejétől október végéig minden hétvégén megméretteti magát. Negyven-ötven viadal évente, sok-sok türelem, koncentráció, s ki tudja, mennyi hal. Kristófot mindenben támogatják szülei, elkísérik a versenyekre, szurkolnak – persze csak csendben, nehogy elriasszák a halakat. A fiatal horgász öt éve csatlakozott az érdi Stég Product csapathoz, hiszen bár a sporthorgászat egyéni sport, nem árt megosztani a tapasztalatokat, az idősebbektől ellesni a trükköket, megtanulni, hogyan érdemes felkészülni egyegy megmérettetésre. Hogy mit jelent a felkészülés? Aki nem horgászik, nem is gondolná!

Fel kell szerelni a botokat, összekészíteni a csalikat, szúnyoglárvát kell mászatni. Ez vajon hogyan történik?

Kristóf elmagyarázta, hogy egy szitaszerű eszközön többször is le kell mászatni a lárvákat, hogy erősebb, keményebb legyen a bőrük, így könnyebb rátűzni a horogra. Ez a legtermészetesebb tápláléka a halaknak, a vízben, az iszapban is benne van. Egyszerre két-három lárvát használ, de ha már nagyon pici horog kell, akkor csak egyet. Minden kelléket a versenyládában tart, hogy kéznél legyen. Ülve horgászik, úgy lehet a legjobban, leggyorsabban. Tizenegy botot állít fel összesen, de csak egyet használ, a többi tartalék, ha netán valami nem várt esemény történik. A versenyek általában öt óra hosszúságúak, mindezt azonban megelőzi az etetési idő és a limitellenőrzés, hogy mindenki egyenlő feltételekkel induljon. A végelszámolásnál nem a kifogott halak száma számít, hanem hogy hány kilogramm a zsákmány. Közben a versenybírák ellenőrzik azt is, jól helyezte-e el a horgász a versenyszákot, nehogy közben elpusztuljanak a kifogott halak.

Kristóf eddigi legjobb eredményét idén, az V. Method Feeder Országos Bajnokság egyik selejtezőjében érte el, melyet június első hétvégéjén Székesfehérváron, a Palotavárosi Felső-tavon rendeztek. Nyolc pontot szerezve az országos döntőre kvalifikálta magát, amire várhatóan október elején kerül sor Nagybajomban, az Ötös-Hárs-víztározón. Az ifjú horgász a versenyzés mellett képezi is magát. A budapesti Tandem Gimnáziumban érettségizett, most haltenyésztést tanul. Haltenyésztőként a horgásztavak kezelését végezheti, lehet például tógazda, vagy dolgozhat majd tógazdaságban. Mindenképpen a halakkal szeretne foglalkozni, így a hobbija egyben a hivatása is lehet.