A fasort ezután pótolják a Rádió telepen

Az újraburkolt maroshegyi sétányt már birtokba vették az arra lakók, a kivágott fák helyett novemberben babérmeggyet ültetnek.

Még pára ült a mező felett, amikor csütörtök reggel áthajtottam a Balatoni úti felüljárón. A Rádió lakótelepre autóztam, ahol nyolckor kezdődött a sajtóesemény. Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője hívta meg Cser-Palkovics András polgármestert, hogy megmutassa neki azt a 171 méter hosszú, két méter széles, térkövezett sétányt, amelyet a korábbi, felpúposodott járda helyen építtetett a Városgondnokság.

– Szép és ízlesés lett a felújított járda. Építése egy régi program új elemét jelenti. A beruházás több mint 12 millió forintba került, ebben az összegben a később kiültetendő zöldek ára is benne foglaltatik. A képviselő asszony szeretné, ha a járdaépítés folytatódna. Erről az önkormányzat közgyűlése később dönt – nyilatkozta a helyszínen a polgármester.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Brájer Éva több dologról is beszámolt. A sétány mellett nyárfasor állt. Az öreg fák gyökerei púposították föl, repesztették meg a korábbi járda burkolatát. Pedig erre visz az út az óvodába, sok anyuka tolja erre a babakocsit. A fákat tehát kivágták, de pótolni fogják azokat. Az új burkolat közel egy hónapos csúszással készült el. Ennek prózai oka van. Nem volt egy ideig beszerezhető az az antracit színű, illetve sárga térkő, amit kiválasztottak – derült ki az önkormányzati képviselő szavaiból.

A sajtótájékoztatón jelen volt Bozai István, a Városgondnokság vezetője is. Hiába, a szépségnek ára volt – jegyezte meg a csúszás kapcsán. Ám megérte várni erre térkőre, mert az már jellemző a városrészre – tette hozzá. Az új létesítmény joggal nevezhető sétánynak, hiszen szélesebb mint egy járda – tudtuk meg az igazgatótól, aki elmondta azt is: a sétányra „belógó” villanyoszlopokat azért nem helyezték arrébb, mert az átköltöztetésnek milliókban mérhető költsége lett volna. Egyébként ezek mellett a kandeláberek mellett is megvan a szükséges másfél méter.

Az építkezés megkezdése előtt vágták ki a 25 elöregedett, balesetveszélyes nyárfát. Helyükre a kertészek által javasolt babérmeggyet ültetnek. A babérmeggy egyébként lomblevelű örökzöld, amely inkább cserje, mint fa. Egész évben igen mutatós, amint annak a szerkesztőségbe megérkezve utánanéztem. A babérmeggyek a sétány belső oldalára kerülnek. A külső oldalon ugyanis már vannak fák. Ezeket néhány éve ültették – hangzott a felelet a kérdésemre.