Ráckeresztúri időjárás: újra élőben követhető

Molnár Antal több mint húsz évig amatőr meteorológiai állomást működtetett portáján. Halálát követően ismét követhető a település időjárásának alakulása.

Molnár Antal amatőr meteorológus 1996-tól egészen váratlanul bekövetkezett haláláig rendszeresen, percről percre friss információkkal látta el az időjárás iránt érdeklődőket. Számítógépek és különféle mérőműszerek segítségével tette közzé honlapján, hány Celsius-fok van éppen Ráckeresztúron, mennyi csapadék esett. Az adatok bekerültek az amsz.hu meteorológiai adatbázisba is. Anti bácsi 2008 júliusától egy WS-2350 típusú automata adatainak felhasználásával dolgozott, és rendszeresen, hetente készített előrejelzéseket, kifejezetten Ráckeresztúrra vonatkozóan, az aktuális adatokat percenként frissítette a gépe.

Nyugati tájolású webkamerája segítségével a felhőképet is megfigyelhettük. Nyomon lehetett követni a légnyomás, a páratartalom mértékét, a szélirányt, a hőmérsékletet, a hőérzetet. Az érdeklődők tanulmányozhatták a havi időjárási jellemzőket ábrázoló grafikonokat is. Molnár Antal időjárási adatbankját nemcsak laikusok vették igénybe, hanem például a Szegedi Tudományegyetem kutatói is, akik a lászlópusztai tehenészetben végeztek felméréseket.

– Ráckeresztúron az időjárási mérések Anti bácsi halála után több hónapig szüneteltek – meséli Dienes Gábor, aki elhatározta, továbbviszi a munkát: – Mindenképpen szerettem volna folytatni, amit ő elkezdett, mert úgy vélem, egy ilyen értéket nem szabad veszni hagyni.

Dienes Gábor igazi lokálpatrióta, alpolgármesterként is szívén viseli a település sorsát. Több mint egy évtizede ismerte meg Szita László meteorológust, akivel megvizsgálták, miként létesülhetne egy automata mérőállomás Dienesék kertjében (amit talán később Anti bácsi műszereivel kiegészíthetnének). Kiderült, a meteorológiai szolgálatnak is előnyös, ha minél nagyobb az országos lefedettség, minél több településről érkezik be adat a központjukba, Ráckeresztúr pedig július elejétől ismét szerepel a térképen mint adatszolgáltató.

S hogy milyen eszközöket telepítettek Dienes Gáborék portáján? Tóth Róbert és Vityi Nándor meteorológusok közreműködésével három mérőeszközt helyeztek el: egy hagyományos csapadékmérőt, egy elektronikus csapadékmérőt és egy lamellás védőben elhelyezett hőmérőt, amely a levegő páratartalmát is méri. Az adatok hétpercenként frissülnek, és rögtön bekerülnek a meteorológiai szolgálat adatbázisába.

Dienes Gábor szeretné, ha az amatőr meteorológiai állomásnak Molnár Antal lenne a névadója, emléket állítva az ő személyének, tevékenységének, munkásságának.