Pusztaszabolcsi vita: jár-e étel a Péntek családnak?

Péntekné Imre Zsuzsanna három, krónikusan beteg (tüdő-, autoimmun beteg és ételallergiás) gyermeket nevel férjével, ennek ellenére a helyi önkormányzat nem szállítja ki nekik az ételt.

Zsuzsanna a legnagyobb közösségi média felületén kérte számon városa polgármester asszonyát, Simonné Zsuffa Erzsébetet, hogy az ő helyzetükben miért nem jár nekik a kifizetett étel kiszállítása – ez azonban egy egészen messzemenő vitáig torkollott.

– A férjem és én is dolgozunk, a beteg gyerekekre pedig az idős édesanyám vigyáz otthon – fejtette ki Péntekné, majd hozzátette: hétfőn, amikor az ételekért ment, megkérdezte a konyhán, mikortól fogják kiszállítani nekik is a megrendelt ebédeket, mivel a munkájuk miatt nehézségekbe ütköznek azzal, hogy mindennap vagy neki, vagy a férjének el kell jönni az ebédekért. A válasz meglepte – közölték, hogy ne várjon kiszállítást, hiszen nem fogják házhoz vinni az ételt, nem rászorulók.

– Ezek után segítséget kértem Tüke László képviselőtől, akivel éppen vonalban voltam, mikor belépett az iskolába a polgármester. Hallottam, ahogy László megkérdezi tőle, hogy az édesanyámnak, valamint a három gyermekemnek jár-e az ingyen étel és azok kiszállítása. A telefonból hallottam, hogy mindkét esetben kategorikus „nem” volt a válasz. Ez azért érdekes, mert a szomszédban van egy idős hölgy, aki a húszas-harmincas éveiben járó fiával él együtt, vagyis nem rászorulók, ennek ellenére kiviszik nekik az ételt.

Pusztaszabolcs egyébként az elsők között volt, ahol felmérték az idősek és rászorulók számát a városban. Összesen 226 ebédet áll az önkormányzat, ehhez hozzájön az a húszegynéhány, amit befizetés útján, vagyis önköltségesen rendelnek. Péntekék is közéjük tartoznak – tudtuk meg Zsuffa Erzsébettől. – Ez a történet roppant félrevezető, rajtam kívül két másik fültanúja is van annak, hogy nem ez történt, Felker Sándor tanító és Csiki Szilárd alpolgármester személyében. Tüke László valóban megkérdezte, hogy jár-e a támogatás, mely egyértelműen azért nem jár, mivel nem rászorulók, a háztartásban ketten is képesek ellátni a feladatokat. Ez a segítség náluk jóval nehezebb sorsúaknak nyújt támogatást. Ha hallotta, hogy beléptem az iskolába, akkor azt is hallania kellett, hogy Tüke László semmilyen információval nem látott el – foglalta össze a polgármester asszony, aki azóta a kétes hangvételű csevegést már letörölte az oldalról, és a továbbiakban nem kíván foglalkozni az üggyel. Elmondása szerint a következő időkben sokkal fontosabb és nagyobb problémája lesz nemcsak nekik, de minden önkormányzatnak, az, hogy valamilyen formában kézben tartsák a településüket akkor is, amikor majd tetőzik a koronavírus-járvány.