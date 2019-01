Állítása szerint kényszerítve érezte magát a pusztaszabolcsi pedagógus

„Naplóval ütött meg egy ötödikes diákot, most iskolaigazgatónak készül Pusztaszabolcs fideszes alpolgármestere” – járta be a tendenciózus szalagcím az online médiát. A gyermekbántalmazás vitán felül elítélendő, a vétkesek elmarasztalását pedig csak helyeselni lehet – ám megyei lapként feladatunk az írás vakfoltjára eső részletek bemutatása is.

A tavaly májusi esetet megszellőztető anyag nagyjából 8 hónappal a történtek után, múlt hét szerdán reggel 8 órakor jelent meg egy portálon, 27 perc múlva átvette egy nagymúltú hetilap internetes oldala, kevesebb mint 5 órán belül pedig tucatnyi egyéb online médium is. A legtöbb oldalon változtatás nélkül utánközölt írás szerzője történetét olyan – adatvédelmi szempontból kényes – dokumentumok ismeretében építette föl, amelyek birtoklásához, megtekintéséhez az érintett adatalanyoktól hozzájárulást aligha kapott. Egy helyben már lerágott csontot országosan újra elő lehet venni A tanártól bizonyosan nem. Az ügyben érintett diák szülei pedig – közvetítőn keresztül – arról tájékoztattak bennünket, hogy a sajtóval való minden kapcsolatfelvételtől elzárkóznak. Így az ügy rekonstruálásakor Tüke László érintett tanár és Gódi Katalin, a József Attila Általános Iskola jelenlegi igazgatónője beszámolóira, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ vonatkozó határozatára kellett hagyatkoznunk. Megkerestük Kocsis József akkori igazgatót, akivel pár mondatot sikerült váltanunk, de később visszahívott bennünket és e mondatok közlésétől, s a további kérdésektől elzárkózott. Az önkormányzati érintettség okán megkérdeztük a település polgármesterét, Csányi Kálmánt is. A 2018. május 4-én történtek rekonstruált forgatókönyve a rendelkezésre álló információk alapján a következő. Adott egy ötödikes integrált osztály, amelyben sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek tanulnak együtt a többiekkel. Adott egy SNI-s kislány, aki állami gondozottként gyakran változó nevelőszülői háttérrel rendelkezik, és az osztályon belüli agresszió céltáblája. Egy kialakuló konfliktushelyzetben e kislányt bántalmazták, mire az osztálytársai a tanárhoz siettek segítségért, aki beavatkozott, fegyelmezni próbált. Ennek során, a május 7-ei iskolai jegyzőkönyv állítása szerint a naplóval megütötte, a május 16-ai tankerületi határozat állítása szerint azonban nem bizonyítható, hogy megütötte azt a kisfiút, aki az osztálytársak szerint bántalmazta a kislányt. A két dokumentum tartalmi különbségéről az érintett tanár számolt be lapunknak, aki szerint a fordulat fő oka az, hogy a szülők időközben visszavonták panaszukat. A tankerületi határozattal egybehangzó beszámolók szerint azért, mert az érzelmek elültével kitisztult a kép. Tény azonban, hogy végül a tanár írásbeli figyelmeztetést kapott, méghozzá Tüke elmondása és a tankerületi határozat indoklása szerint is azért, mert a helyzetet türelmetlenül, nem a kellő higgadtsággal kezelte. A tanár miért írta alá az első jegyzőkönyvet? A fő kérdés azonban az: a tanár miért írta alá az első jegyzőkönyvet? Tüke erre elmondta, kényszerítve érezte magát és mielőbb szabadulni akart a helyzetből, amely teljesen váratlanul és felkészületlenül érte, és amelynek súlyát az adott pillanatban nem is fogta föl – hiszen korábban nem fordult elő, hogy hasonló helyzetben az iskola vezetése az ügyet a tankerületnek továbbküldte volna. A pánikhelyzet a „hagyd magad, gyorsabban szabadulsz” logikát aktiválta a pedagógusban. Ez esetben azonban az igazgató a jegyzőkönyvet haladéktalanul, még május 7-én átadta a tankerületnek. Az az igazgató, aki egyébiránt az érintett tanár versenytársa volt az igazgatói posztra kiírt pályázati eljárásban. A tanár elmondta: a szerencsétlen májusi ügy akkor azt is jelentette, hogy elbukta az igazgatói pályázatot. Szerinte ma sem más a cél, más magyarázatot ugyanis nem lát arra, hogy miért éppen a végső döntési szakaszra időzítették a tavalyi ügy kiteregetését. Vizsgálat indul Tüke azonban a maga részéről már elengedte az igazgatóságot – több okból is, amelyek közül csupán az egyik az ellene folytatott hecckampány. Elmondta: a mostani igazgató alatt az iskola végre kifejezetten élhető, támogató légkörű intézménnyé lett, ahol tanárként is szívesen dolgozik. Gódi Katalin, aki a jelenlegi pályázat során Tüke Lászlónak szintén versenytársa, lapunknak elmondta: az iskolánál vizsgálat indul annak megállapítására, hogy a személyes adatokat is tartalmazó iskolai jegyzőkönyvet ki juttatta ki az intézményből. Az igazgatónő egyben etikátlannak és méltatlannak nevezte a módot, ahogyan az igazgatóválasztás folyamatába beavatkozni kívánók az ügyet megszellőztették. „Engem ugyan nem ért sérelem, de maga a kontextus mindannyiunknak, az egész iskolának kellemetlen” – fogalmazott. Újra és újra Az igazgatónő egyben az érintett diákok magyartanáraként is elmondta: akkoriban órai témaválasztásokkal is külön súlyt helyezett rá, hogy a nevelőszülőknél élő osztálytárs kislány iránti empátiát a többiekben erősítse. Ez ideig-óráig hatott, de aztán ha valaki le akarta vezetni a feszültséget, sajnos ismét csak a kislányon csattant az ostor. Az önkormányzat egyébiránt nemrégiben szavazott a két iskolaigazgató-jelöltről, amelynek során mindketten 4 támogató szavazatot és 2 ellenszavazatot kaptak, 2 tartózkodás mellett – vagyis a támogató határozat megalkotásához szükséges többséggel egyikőjük sem rendelkezik. Csányi Kálmán polgármester, akit az önkormányzat érintettsége okán szintén megkérdeztünk, az ügy kapcsán csak annyit reagált: – Ki szelet vet, vihart arat. A szülők megérezték ezt. Másoknak meg az volt a fontos, hogy országos politikai ügy legyen belőle. Ez arra figyelmeztet, hogy egy helyben már lerágott csontot országosan mindig elő lehet venni. Újra és újra.