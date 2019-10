Prohászkára emlékeztek születésnapja alkalmából

A Vasútvidéki Egyházközség templomában emlékeztek meg csütörtökön az egyházmegye nagy hatású püspökéről, Prohászka Ottokárról a 161. születésnapja alkalmából.

A karizmatikus főpásztor életútja egy szakaszáról 16 órai kezdettel Mózessy Gergely püspöki gyűjteményigazgató adott elő Prohászka Ottokár és a Tanácsköztársaság címmel. A gyűjteményigazga­tó születésnapi előadásai már-már hagyományosnak tekinthetők, hiszen tavaly e napon is ugyanő, Isten embere – Fehérvár püspöke címmel idézte föl Prohászka történeti alakját.

A Fehérvár korabeli helyzetének ismertetésével induló felszólalásban elhangzott: a kor embere a Károlyi-kormány és a Tanácsköztársaság közötti időszakban nem érzékelte azt a közjogi átmenetet, ami visszatekintve már szembeötlő – csupán a fokozódó terrort. Ugyanakkor Fehérvár geopolitikai előnye volt, hogy közel volt Pesthez, így a hivatalos hírcsatornák cenzúrája ellenére is a szóbeli, személyes csatornákon az események híre eljutott a megyeszékhelyre.

Prohászka püspök jobb meg­értéséhez az előadó a kor egyházpolitikájáról is beszélt, amelyet leginkább úgy lehetne összefoglalni: az totális bolsevik támadás volt az egyház intézményei és tagjai ellen. Miközben Prohászka tudatában volt, hogy az egyháznak a szociális feszültségek kezelése érdekében fel kell lépnie, mert ha nem, abból robbanás lesz. Olvasta a Tőkét, a szocializmus elvi rendszereit jól ismerte, a marxista ideológia törekvéseit pedig az ő írásából ismerte meg a kor érdeklődő papsága. Minden újat érdeklődve figyelt, nyitott volt, de erős kritikai érzékkel mutatott készséget bármiféle együttműködésre. 1919. március 31-én az alábbi szavakkal fordult egy kétkedőhöz: „legyen bizalmas nagy hite a forradalmak által is a haladást szolgáló Istenben”. A Károlyi-rendszertől csak 1919 januárjában fordult el. A Tanácsköztársaságot is nyitottan fogadta, de korán, már áprilisban elhatárolódott tőle. Ekkoriban Prohászkának már nem volt politikai hatalma. Püspökként nem tehetett semmit – mindössze a tekintélye maradt csorbítatlan. Azonban később, a Tanácsköztársaság bukása után a revansvágyó bosszútörekvéseket éppúgy elutasította, mint a vörösterrort. 1919 augusztusában így fogalmazott: „nekünk nem kellenek a zsidó Lenin-fiúk helyett most katolikus Lenin-fiúk.”

Mózessy Gergely részletező alaposságú előadását Spányi Antal köszönte meg a Prohászka templom szószékénél, majd 17 órától kezdetét vette a megemlékező szentmise. Az ünnepségre az ország minden részéből érkeztek a Prohászka Imaszövetség tagjai is, akik a szentéletű püspök példájára a magyar egyházban új papi és szerzetesi hivatások születéséért imádkoztak.