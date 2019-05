Pöttyös szívecskék készültek Soponyán az édesanyáknak

A textil alapanyagú használati és dísztárgyak elkészítésében jeles kézműves, Vörösné Simon Nikolett irányítása mellett alkothattak közösen vasárnap délután a soponyai lurkók, no meg az anyukáik.

Magunk is úgy tartjuk, hogy a legszebb ajándék a saját kezűleg készített! Ha kicsit elrontjuk – áldott szépséghiba! –, akkor lesz igazán egyedi, cuki, mint a szokatlan helyen található anyajegyek.

A soponyai közösségi házban május első vasárnapján, anyák napján megtartott kézműves-foglalkozáson tehát Nikolett vezette elő az alkotófolyamatot, illetve vezette a gyerekek kezét.

Pöttyös, szív alakú, filcrátétes tűpárnák készültek, illetve tulipánok; különböző technikákkal. A virágszárak hurkapálcikából lényegültek át. Ez azért is volt jó folyamata az alkotásnak, mert a szárak megfestésében a pöttöm gyerkőcök is könnyedén jeleskedhettek. Aztán, ha kellett, az anyukák is besegítettek nekik. A szirmok és levelek textilből készültek, ezeket a résztvevők csőre töltött ragasztópisztollyal rögzítették hozzá a szárakhoz.